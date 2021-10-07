Türkiye Gazetesi

ABD'nin koronavirüs ile zorlu mücadelesi devam ediyor. Amerikan Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı 44 milyon 61 bini geçti.

DÜNYADA COVİD-19'DAN EN ÇOK ÖLÜM

Ülkede koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 416 artarak 707 bin 799 olarak kayıtlara geçti. Bu sayı ile ABD hala dünyada en çok koronavirüsten ölüm vakası görülen ülke konumunda.

California, 4 milyon 757 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 4 milyon 116 bini aşan vakayla Teksas ve 3 milyon 620 binden fazla vakayla Florida izledi.

Can kaybında da 69 bin 663 ile ilk sırada yer alan California'nın ardından 66 bin 681 ile Teksas, 55 bin 625 ile Florida eyaletleri sıralandı.

184 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE İKİ DOZ AŞI YAPILDI

ABD'de Covid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 77,9'una en az bir doz, yüzde 67'den fazlasına ise iki doz Covid-19 aşısı uygulandı.

Ülkede 216 milyon 12 binden fazla kişiye ilk doz, 186 milyon 385 binin üzerinde kişiye ikinci doz aşı yapıldı.

NEW YORK'TA ÇALIŞANLARA AŞI ZORUNLU

New York Valisi Kathy Hochul, New York eyaletinde geçen ay alınan sağlık çalışanlarının koronavirüs aşısı olmasını zorunlu kılan kararı imzaladı.

Valis Hochul’un imzasıyla yürürlüğe giren karara göre sağlık çalışanları, Covid-19 aşısı olmak zorunda kalacak.

İleriki günlerde, aşı yaptırmaya direnen on binlerce sağlık çalışanının işini kaybetmesi bekleniyor.

Vali Hochul, yaptığı açıklamada, bir kez daha sağlık çalışanlarına aşı yaptırmaları çağrısında bulunarak “Covid hakkında konuşmaktan artık yoruldum. Bu salgından kurtulmanın tek yolu, sağlık çalışanları da dahil herkesin aşı olmasıdır. Lütfen doğru olanı yapın.” dedi.

New York eyaleti genelindeki hastane ve sağlık merkezlerinde 450 bin çalışan bulunduğu ve bunların yaklaşık 72 binin aşısını tamamladığı bildirildi.

ABD'den Meksika'ya aşı desteği Meksika Başkanı Obrador, ABD’nin ülkelerine 1 milyon doz Covid-19 aşısı göndereceğini açıkladı.

ABD'li ilaç devine 2.1 milyar dolarlık ceza! İlaç üreticisi ABD'li JohnsonJohnson'ın bebek pudralarında zehirli asbest kullanımına ilişkin 2,1 milyar dolarlık ceza, mahkeme tarafından onaylandı.