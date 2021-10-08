Türkiye Gazetesi

Tokyo'nun kuzeydoğusunda 5,9 şiddetinde deprem meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre kentin kuzeydoğusundaki Çiba eyaletinde 5,9 büyüklüğünde meydana gelen deprem yerel saatle 22.41'de yerin 80 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Tokyo merkezli deprem çevredeki eyaletlerde de hissedildi.

METROPOLDE HİSSEDİLEN EN KUVVETLİ DEPREM

Kanagawa ve Saitama eyaletlerinde de hissedilen deprem için tsunami uyarısında bulunmayan JMA, Mart 2011’de 9 şiddetindeki sarsıntıdan sonra başkent metropolünde hissedilen en kuvvetli deprem olduğunu açıkladı. Benzer büyüklükteki artçı sarsıntıların sürebileceğini söyleyen JMA, kaya düşmesi ve toprak kaymalarına karşı tedbirli olun çağrısında bulundu.

TOKYO’DAKİ DEPREM NEDENİYLE 32 KİŞİ YARALANDI

Tokyo ve çevre eyaletlerde hissedilen deprem nedeniyle 32 kişi yaralanırken, Yangın ve Afet İdare Ajansı, 3 yaralının durumunun ağır olduğunu iletti. Deprem nedeniyle durdurulan tren seferlerinden yaklaşık 368 bin yolcuyu etkilediği, Tokyo'da yaklaşık 250 evde elektrik kesintisi yaşandığı kaydedildi. Arazi Altyapı Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı, Tokyo genelinde 28 asansörde mahsur kalma vakası yaşandığını açıkladı.

Tokyo Maratonu yeni tip Covid-19 nedeniyle ertelendi 2020 Olimpiyatları'na ev sahipliği yapan Japonya'da, her yıl düzenlenen Tokyo Maratonu Covid-19 sebebiyle ertelendi.