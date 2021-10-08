Türkiye Gazetesi

Ülkenin kuzeyinde yer alan Kunduz vilayetinin Khan Abad ilçesinde Şiilere ait Seyid Abad Camii'ne cuma namazı sırasında bombalı intihar saldırısı düzenlendi. Patlamada en az 50 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi de yaralandı. Saldırıyı başta Türkiye olmak üzere birçok ülke kınadı.

BU SALDIRI İLK DEĞİL

Öte yandan, eylemi, terör örgütü DEAŞ üstlendi. Örgüt, geçtiğimiz günlerde de başkent Kâbil'de bir cami yakınına bombalı saldırı düzenlemişti. Ülkede son bir haftada iki cami ve bir medrese bombalandı. DEAŞ, Afganistan'da yönetimi Taliban'ın almasının ardından bombalı saldırılar yapacağını açıklamıştı.

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’da camide meydana gelen bombalı saldırıyı kınadı Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’ın Kunduz vilayetindeki bir camide meydana gelen bombalı saldırıyı kınadı.

Afganistan'da camiye bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var Son dakika haberi: Afganistan'da cuma namazı esnasında Şii'lere ait olduğu öğrenilen bir camiye bombalı saldırı düzenlendi. Salırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bilgisi verildi.