Türkiye Gazetesi

Azalan nüfusla beraber 1 Euro’ya satışa çıkan evler kervanına İtalya’nın yeni bir kasabası daha eklendi.

1 EURO’YA SATIŞA ÇIKTI

Başkent Roma’ya yaklaşık 150 kilometre uzaklıkta yer alan Abruzzo bölgesindeki Pratola Peligna kasabasında evler, 1 Euro’ya satışa çıktı.

NÜFUS 7 BİNİN ALTINA İNDİ

Kayak pistlerine erişimi ve eşsiz manzarasıyla ünlü olan bölgede, nüfusun 7 binin altına inmesi nedeniyle ve bölgenin yeniden canlanması amacıyla yapılacak olan satış ile ilgili konuşan kasabanın meclis üyesi Paolo Di Bacco, “Yaklaşık 630 boş binadan 250'si 1 Euro'ya satılabilir. Amacımız, biraz zaman alsa bile, hepsinin yeniden parlamasını ve eski güzelliğini geri kazanmasını sağlamak" dedi.

HER GEÇEN GÜN AZALIYOR

Alp Dağları’nın bir kolu olan Apenin Dağları’ndaki kayak pistlerine yakınlığı sebebiyle turist çekme potansiyeline dikkat çekilen Orta Çağ mimarisinin hakim olduğu kasabada, nüfusun her geçen gün azaldığına dikkat çekiliyor.

1930'larda yaklaşık 13 bin kişinin yaşadığı kasabada halihazırda 7 bin kişinin yaşadığı belirtiliyor.

“BU ZORLU BİR İŞ”

Kasabada yaşayan yerel halkın büyük şehirlere göçtüğü, bununla birlikte 2009’da meydana gelen depremde evlerin durumunun daha da kötüleştiği olduğu aktarıldı.

Yerel meclis üyesi Paolo Di Bacco, 1 Euro’luk satışın başlamasından önce, terkedilmiş mülklerin haritasını çıkardıklarını ve eski sahipleriyle iletişim kurmaya çalıştıklarını aktarırken, “Bu zorlu bir iş” diye konuştu.

10 BİN EURO CEZA KESİLECEK

Di Bacco, satış prosedürlerini hızlandırmak için alıcıları en fazla üç yıl içinde yeni evlerini hızla yeniden şekillendirmeye teşvik etmek için yeni kurallar getirildiğini söylerken, diğer 1 Euro’ya satışa sunulan evler gibi depozito olmadığını ancak evlerde altı ay içerisinde inşaat başlamaması durumunda alıcıların 10 bin euro ceza alacağını aktardı.

"Sadece alıcıların taahhütlerini yerine getirdiğinden ve sadece 1 Euro karşılığında satın alıp sonra ortadan kaybolmadığından emin olmak istiyoruz" diyen Paolo Di Bacco, “Bu kötü senaryodaki durum” diye konuştu.

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