Türkiye Gazetesi

Japonya'da Tokyo yakınlarında bulunan Saitama'da ana trafo merkezinde yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen ekipler yangını yaklaşık 3,5 saat sonra kontrol altına alırken, yangın nedeniyle yaralanan olmadı.

Ana trafoda transformatörlerin bulunduğu odanın hasar gördüğü yangının çıkış nedenine yönelik soruşturma başlatılırken, yangın sebepli yaşanan enerji kesintisi Tokyo'daki tren hatlarının geçici olarak durmasına neden oldu.

Kesinti sonrası JR East, Keihin-Tohoku ve Joban hatlarını kapsayan hatların durdurulmasından yaklaşık 236 bin yolcu etkilendi.

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