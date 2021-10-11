Türkiye Gazetesi

Lübnan'ın güneyindeki Zahrani Petrol Tesisleri'nde henüz bilinmeyen bir nedenle büyük bir yangın çıktı. Yangına müdahale ise devam ediyor.

PETROL TESİSİNDE YANGIN ÇIKTI

Güneydeki Sayda ile Sur illeri arasında, deniz kıyısında yer alan Zahrani Petrol Tesisleri'ne ait bir depoda çıkan yangına birçok itfaiye aracıyla müdahale ediyor.

İLK AÇIKLAMA GELDİ

Ülkenin resmi haber ajansı NNA, yangının benzin dolu bir depoda çıktığını ve yangından şu ana kadar kimsenin etkilenmediğini aktardı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Ayrıca güvenlik güçlerinin muhtemel bir patlamaya karşı bölgeye kimseyi yaklaştırmadığı ve trafik seyrinin değiştirildiği belirtildi.

Bir evde başlayan yangın, 2 eve daha sıçradı: Bir kişi öldü Manisa'da, bir evde başlayan yangının civardaki iki eve daha sıçradı. Feci yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Park halindeki iki tırı alev topuna çeviren yangını tır sürücüsünün çıkardığı ortaya çıktı Esenyurt’ta park halinde bulunan iki tırı ve mescidi alev topuna çeviren yangın, sürücülerden biri tarafından ortaya çıkartıldığı öğrenildi.

Yangın bir evi kül etti Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde bir ev çıkan yangında küle döndü.