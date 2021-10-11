Türkiye Gazetesi

Tunus Kartaca Sarayı’nda Necla Buden başkanlığındaki yeni hükümet, Devlet Başkanı Kays Said'in huzurunda yemin ederek göreve başladı. Tunus’un yeni Başbakanı Buden, yemin töreninde devlet kurumlarının yeniden yapılandırılması gerektiğini vurgulayarak, "Öncelikleri yeniden düzenlemeye ve vatandaşın hükümetin çalışmalarına olan güvenini yeniden sağlamaya çalışacağız" dedi. Uluslararası toplumun Tunus devletine olan güvenini yeniden kazanmaya çalışacağını söyleyen Buden, "Vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmeyi ve yatırım alanını açmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

HÜKÜMETİ KURMAK İÇİN BUDEN GÖREVLENDİRİLDİ

Tunus Devlet Başkanı Kays Said, başkentteki Kartaca Sarayı’nda 25 Temmuz gecesi gerçekleşen ulusa sesleniş konuşmasında, "ülkenin tehlikede olduğu" gerekçesiyle Tunus Başbakanı Hişam El-Meşişi'yi görevden aldığını ve meclisin yetkilerini dondurduğu duyurmuştu. Said, 29 Eylül'de hükümeti kurmak için Necla Buden'i görevlendirmişti.

Tunus açıklarında 100 göçmen kurtarıldı Tunus'ta, sahil güvenlik güçleri Akdeniz açıklarında Afrika uyruklu olduğu öğrenilen 100 düzensiz göçmeni kurtardı.