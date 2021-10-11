Avrupa İlaç Ajansı'ndan (EMA) yapılan yazılı açıklamada, İsviçreli ilaç şirketi Roche ve ABD'li Regeneron tarafından ortak üretilen "Ronapreve" adlı monoklonal antikor tedavisinin Avrupa'da piyasaya sürülmesi için yetki başvurusunun yapıldığı duyuruldu.
12 YAŞ ÜSTÜ KULLANABİLECEK
Açıklamada, ek oksijen tedavisine ihtiyaç duymayan ve durumu şiddetli hastalığa evrilme riski yüksek olan 12 yaşından büyük kişilerin tedavisinde kullanılacak ilacın, yine aynı yaş grubundaki kişilerde hastalığın önlenmesinde de kullanılabileceği belirtildi.
2 AY İÇİNDE BELLİ OLACAK
Açıklamada ayrıca, EMA'nın ilaç komitesinin etken maddeleri "casirivimab ve imdevimab" olan ilaca ilişkin verileri daha önce gözden geçirdiği için, izin başvurusuna 2 ay içinde cevap verebileceği kaydedildi.
Koronavirüs ilacı karantina süresini azaltacak Covid-19’a karşı geliştirilen ve Faz-3 sonuçları yayımlanan ‘Molnupiravir’ ilacı eğer acil kullanım onayı alırsa Covid-19 tedavisinde kullanılmak üzere onay alan ilk ilaç olacak. Uzmanlar ilacın karantinada kalma sürelerinde de ciddi oranda azalma sağlayacağını öngörüyor.
Japonya'dan Covid-19 ilacına onay: Ölüm riskini yüzde 79 düşürüyor Koronavirüsle mücadele de sık sık OHAL ilan eden Japonya'da, solunum sorunu olmayan koronavirüs hastalarının tedavisinde "sotrovimab"adlı ilaç kullanılacak.
Avrupa İlaç Ajansı Covid-19 ilacı Ronapreve'yi değerlendiriyor
Avrupa İlaç Ajansı, Covid-19 tedavisi için geliştirilen "Ronapreve" adlı ilacın izin başvurusunu değerlendirmeye aldı.
Avrupa İlaç Ajansı'ndan (EMA) yapılan yazılı açıklamada, İsviçreli ilaç şirketi Roche ve ABD'li Regeneron tarafından ortak üretilen "Ronapreve" adlı monoklonal antikor tedavisinin Avrupa'da piyasaya sürülmesi için yetki başvurusunun yapıldığı duyuruldu.
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