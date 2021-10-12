Türkiye Gazetesi

Yeni Zelanda’nın Güney Adası’nda, Kuzey Adası’ndan da hissedilen 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerel saat ile 14.55'te Fransız Geçidi'nin 80 kilometre kuzeyindeki denizin 149 kilometre derinliğinde oluştu.

TSUNAMİ UYARISI VERİLMEDİ

Depremin ardından tsunami uyarısı verilmezken, 16 binden fazla kişinin hissettiği depremin herhangi bir hasara yol açmadığı bildirildi.

Güney Adası’nın Christchurch kentinde 22 Şubat 2011 yılında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde, 185 kişi hayatını kaybetmiş, 164’ü ciddi olmak üzere 1500’den fazla kişi de yaralanmıştı.

ABD'nin Hawaii eyalatinde 6,2 büyüklüğünde deprem! ABD’nin Hawaii eyaletinde bulunan Büyük Ada açıklarında 6,2 şiddetinde meydana gelen depremde can kaybı yaşanmazken havaalanlarında, köprülerde ve limanlarda hasar olduğu tespit edildi.

Adana'da korkutan deprem Adana'da Kozan merkezli 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.