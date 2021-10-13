Türkiye Gazetesi

Meclis’te yaşanan nisap sorunu, hükümet ortağı iki partide yaşanan gelişmeler ve ortaya çıkan bazı sorunlar nedeniyle KKTC Başkanı Ersan Saner, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a koalisyon hükümetinin istifasını sundu.

İİYİ NİYETLE YAPILAN ÖNERİNİN REDDEDİLMESİ SON NOKTA OLDU

Yazılı açıklamasında Türkiye ile imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü sayesinde ekonomik sorunlarının aşılması ve yeni bir kalkınma sürecine girme bakımlarından ciddi bir güvence sağladıklarını vurgulayan Başbakan Saner, "Hal böyleyken Ekim ayı başından itibaren yeni dönem çalışmalarına başlayan Meclisimizin toplanmasında nisap sorunu yaşıyoruz. Bu da halkımıza icraatları gerçekleştirmek ülkenin çeşitli ihtiyaçlarını gidermek adına yapmamız gereken yasa çalışmalarını engellemektedir. Son olarak erken seçim tarihinin belirlenmesi için iyi niyetle yaptığımız önerinin de reddedilmesi göstermiştir ki bu Meclisin çalışması için muhataplarımızdan gereken anlayış ve desteği göremeyeceğiz" dedi.

"BUNDAN SONRASI HALKIN TAKDİRİNE KALMIŞTIR"

Başbakan Saner açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bunlara ek olarak koalisyon ortağı iki partinin içinde yaşanan sorunlar vardır. Dolayısı ile Meclis’te yaşanan nisap sorunu, hükümet ortağı iki partide yaşanan gelişmeler ve hükümet içinde ortaya çıkan bazı sorunlar istifayı gündemime almama neden oldu. Bu noktadan hareketle en kısa sürede Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyaret ederek hükümetin istifasını kendilerine takdim edeceğim. Bu noktada şunların çok değerli halkımız tarafından bilinmesini hassaten rica ederim. Ben tüm uzlaşmacı, demokrat, kimliğimle bu hükümetin devletimiz, ülkemiz, halkımız için başarılı olması, herhangi bir şaibeye adının karışmaması, ker kesimin, herkesin kucaklanması için elimden gelen her şeyi bana yapılan tüm haksızlıklara, komplolara, engelleme girişimlerine karşın yaptım. Bundan sonrası, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Meclisimizin, Parlamentomuzun ve halkımızın takdirine kalmıştır. 8 Aralık’tan bu yana benimle birlikte bu ülkeye hizmet etmek için katkı sağlayan herkese, büyük destek ve anlayışını gördüğüm Anavatan Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay ve diğer Türkiye Cumhuriyeti Bakanları’na teşekkürlerimi ifade eder, saygılarımı sunarım."

KKTC'den ABD'nin Rum Kesimi kararına tepki: Kabul edilemez KKTC Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin silah satış kısıtlamasını geçen yıl kaldırdığı Rum Kesimi'ne askeri malzeme satmaya bir yıl daha devam etme kararının kabul edilemez olduğunu açıkladı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan net mesaj: Her fırsatı kullanacağız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Şu an yapmamız gereken Kıbrıs Türk halkının haklarını korumak ve ileriye dönük yolları görüşmek için her fırsatı kullanacağız." dedi. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, 'Egemen eşitliğimiz ve uluslararası eşit statümüz kabul görürse resmi görüşmelere başlarız.' ifadelerini kullandı.