Belçika'da Euro 4 normlarındaki dizel motorlu 604 bin aracın düşük emisyon bölgesi olan Brüksel'de kullanılması yıl başından itibaren yasak olacak. 11-16 yaş aralığındaki bu araçların 38 bini Brüksel'de, 350 binden fazlası Flaman bölgesinde, 215 binden fazlası ise Valon bölgesinde kayıtlı.
YASAĞI DELENE 350 AVRO CEZA
Brüksel'e şu anda daha yaşlı çok sayıda aracın girişine de izin verilmiyor. Bu tür araçların Brüksel bölgesine girmeleri halinde 350 avro para cezası kesiliyor. 11,4 milyon nüfuslu Belçika'da toplam 5,85 milyon kayıtlı araç bulunuyor.
DİZEL ARAÇLAR ORTADAN KALDIRILACAK
Federal sistemle yönetilen Belçika, Başkent Brüksel Bölgesi, Flaman Bölgesi ve Valon Bölgesinden oluşuyor. Başkent Brüksel Bölgesi yönetimi, Avrupa Birliği'nin (AB) iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele için 2050'ye kadar sera gazı salımını sıfırlama hedefi kapsamında 2030'dan itibaren dizel araçların, 2035'ten itibaren ise benzinli araçların tamamen trafikten men edilmesini planlıyor.
Arkası dizel önü benzinli aracı birleştirip sattılar Üsküdar’da 2. el araç satın alan bir vatandaş, aylar sonra yaptırdığı ekspertiz sonrası 150 bin liraya satın aldığı otomobilin iki farklı aracın birleşiminden oluştuğunu öğrenince büyük şok yaşadı. Aracın ön kısmının benzinli arka kısmının ise dizel olan bir araca ait olduğu ortaya çıktı.
İngiltere 2030’da benzin ve dizel araç satışını yasaklayacak İngiltere’de benzin ve dizelle çalışan yeni araç satışının 2030 yılından itibaren yasaklanmasının planlandığı bildirildi.
Eski model dizel araçlar Brüksel'e giremeyecek
Belçika'nın başkenti Brüksel'e eski model dizel araçların girişi yasaklanıyor. Giren araçların sürücülerine para cezası kesilecek.
Belçika'da Euro 4 normlarındaki dizel motorlu 604 bin aracın düşük emisyon bölgesi olan Brüksel'de kullanılması yıl başından itibaren yasak olacak. 11-16 yaş aralığındaki bu araçların 38 bini Brüksel'de, 350 binden fazlası Flaman bölgesinde, 215 binden fazlası ise Valon bölgesinde kayıtlı.
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