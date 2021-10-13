Türkiye Gazetesi

Yaklaşık iki yıldır hayatımızda olan Covid-19, 4.5 milyon insanı canından etti. Kimine göre bu virüs, bir yarasadan ortaya çıktı, kimine göre ise laboratuvarda üretildi. Ancak bu konu bir türlü aydınlanamadı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), geçen yıl, virüsün kaynağını araştırmak için ilk çıkış noktası olan Çin'in Vuhan şehrine gitti. DSÖ'nün ekibi bundan bir sonuç elde edemedi.

"BU HEYET SON ŞANSIMIZ OLABİLİR"

DSÖ, Covid-19'un kökenini tespit etmek için yeni bir uzman heyet kurduğunu duyurdu. "Yeni Patojenlerin Kökenleri (SAGO) Üzerine Bilimsel Danışma Grubu’’ adlı heyet için 26 kişi seçildi. Heyette, Vuhan'daki ortak soruşturmada yer alan Çinli hayvan sağlığı uzmanı Yang Yungui'nin de bulunduğu aktarıldı. DSÖ, söz konusu grubun çalışabilmesi için Çin’e işbirliği yapması çağrısında bulunurken "Belki de bu heyet virüsün kaynağını bulmak için son şansımız olabilir’’ dedi.

"ARAŞTIRMAYI İSTİHBARATÇILAR DEĞİL, BİLİM ADAMLARI YAPSIN"

Çin'in İsviçre’nin Cenevre kentindeki Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi Chen Xu düzenlediği basın toplantısında "Bugüne kadar yapılan ortak çalışmaların sonuçları oldukça açık. Uluslararası ekipler, daha önce Çin'e iki defa gönderildiği için diğer ülkelere ekip göndermenin zamanı geldi’’ ifadelerini kullandı. Büyükelçi Chen "Bilimsel araştırmaya devam edeceksek, bunun istihbarat teşkilatları tarafından değil, bilime dayalı ortak bir çaba olması gerektiğine inanıyorum" diye konuştu.

Öte yandan, uzmanlar bu yeni grubun da Çin’in yaklaşımı nedeniyle başarılı olabileceğine pek ihtimal vermiyor.

Çin'e giden DSÖ uzmanı: Vuhan'da Aralık 2019'daki salgının boyutu düşünülenden daha büyük Çin'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kökenini araştıran Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uzmanlarından Peter Ben Embarek, Vuhan'da Aralık 2019'daki salgının boyutunun düşünülenden daha büyük olduğuna dair bulgular topladıklarını bildirdi.

Kovid-19’un kökenini araştıran DSÖ heyeti: "Salgının Vuhan'daki gıda pazarından kaynaklandığına dair kanıt yok" Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kökenini araştıran Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) heyeti, virüsün Vuhan'daki gıda pazarından kaynaklandığına dair kanıt bulunmadığını bildirdi.