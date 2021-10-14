Türkiye Gazetesi

Koronavirüse karşı aldığı sıkı tedbirler ve vaka sayısındaki düşük oran ile dikkatleri üzerine çeken Avustralya, delta varyantına yenik düştü. Bazı eyaletlerde tam kapanma ve gece sokağa çıkma yasağı uygulanmasına rağmen son 24 saatte ülkede 2744 kişi koronavirüse yakalandı. Avustralya, virüsün ilk görüldüğü günden bu yana bu rakamla birlikte günlük vaka sayısında rekor kırarken, 18 kişi de hayatını kaybetti.

Eyalet hükümetlerinden yapılan açıklamalara göre, ülkedeki en yüksek vaka sayısı 2297 kişi ile Victoria eyaletinde kaydedildi. Delta varyantının etkisindeki diğer eyaletlerden Yeni Güney Galler’de (NSW) 406 ve Avustralya Başkent Bölgesi’nde (ACT) de 46 kişiye Covid-19 teşhisi konuldu.

İKİ BÜYÜK BANKADA AŞI ZORUNLULUĞU

Avustralya’nın iki büyük bankası Westpac ve Commonwealth Bank'tan yapılan açıklamaya göre, personele Covid-19 aşısının vurulması zorunlu hale getirildi.

Çalışanların ve müşterilerin güvenliğini sağlamak için aşının gerekli olduğunu savunan iki bankanın aldığı kararın, Avustralya genelinde yaklaşık 75 bin çalışanı etkilemesi bekleniyor.

TOPLAM CAN KAYBI 1495'E YÜKSELDİ

Ülkede vaka sayılarındaki hızlı artış ile can kayıpları devam ediyor. Victoria’da 11, NSW’de 6 ve ACT’de 1 kişinin daha Covid-19’dan hayatını kaybetmesiyle Avustralya’da virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 1495’e çıktı.

Covid-19'un ilk kaydedildiği 25 Ocak 2020'den bu yana 136 bin 142 kişinin virüse yakalandığı ülkedeki, 27 bin 497 aktif vakadan 299’u yoğun bakımda olmak üzere 1457 kişi hastanede tedavi görüyor.

Avustralya Başbakanı dijital platformları eleştirdi Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Facebook dahil dijital platformlarda 'sahte profillerin' olarak yapılan karalayıcı yorumlardan platformların sorumlu tutulmasını istedi.

Avustralya'dan turist kararı: 2022'ye kadar kabul edilmeyecek Avustralya turistlere 2022'yi beklemelerini söyleyerek, ülkeye girişleri durdurduğunu açıkladı. Hükümet önümüzdeki yıla kadar sadece vasıflı göçmen ve uluslararası öğrencileri kabul edecek.