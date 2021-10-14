Türkiye Gazetesi

Tayvan'ın Kaohsiung kentinde bulunan 13 katlı bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Çıkan yangında 14 kişi hayatını kaybederken 51 kişi yaralandı.

Tayvan'da yangın! Ölü ve yaralılar var Tayvan'ın Kaohsiung kentinde bulunan 13 katlı bir binada yangın çıktı.

Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Yangına Avcılar, Bağcılar, Bakırköy, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Şişli'den çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Antalya'da korkutan yangın Antalya'da 5 katlı apartmanın en üst katında mutfakta yükselen alevler nedeniyle yangın çıktı. Korkutan yangın mahalleliyi sokağa döktü.