Türkiye Gazetesi

Avustralya’nın koronavirüs salgınına karşı sıkı tedbirler uygulayan Canberra şehrinde gece 23:59’dan sonra sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. İnsanlar kısıtlama sebebiyle erkenden evlerine çekilince bir zamanların işlek şehir merkezinde kangurular dolaşmaya başladı.





Karantina sebebiyle insanlar evlerine çekildi, boş kalan sokaklarda kangurular dolaşmaya başladı.



Bir TikTok kullanıcısı, cadde ortasında koşturan kanguruların videosunu çekerek bunu “Canberra’da karantina. Şehir kangurulara kaldı” başlığıyla yayımladı.



Bir kullanıcı, kangurular için, “Hadi ortam sessizken bu durumun keyfini çıkarın” yorumunda bulunurken bir başkası da şehir merkezindeki trafik ışıklarını kastederek, “Belki bunlar kırmızı ışıkta durur” ifadesini kullandı.



