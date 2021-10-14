İngiltere Merkez Bankası başkan yardımcısı Cunliffe, bu paraların değerinde sıfıra varacak büyük bir çöküşün “kesinlikle makul bir senaryo” olduğunu ifade etti. Kripto paralarda yaşanacak bir çöküşün küresel finans sektörüne de bulaşabileceğini ifade eden Cunliffe, “Ferdi yatırımcılara yönelik darbenin finansal istikrar riskine sebep olma ihtimali düşük ama finans kurumları için tablo daha az net” ifadesini kullandı. Günümüzde kripto para piyasasının değerinin 1,7 trilyon sterline (21,3 trilyon TL) ulaştığını kaydeden Cunliffe, bunun 2008’de dünyada büyük bir finans krizine yol açan yüksek faizli mortgage piyasasından büyük olduğunu söyledi. Kripto para piyasasında acilen bir düzenleme yapılması gerektiğini belirten Cunliffe, “Mali sistem içinde, özellikle de büyük ölçüde düzensiz bir ortamda bir şeyler hızla büyüyorsa, mali istikrarla ilgili yetkililer buna dikkat etmeli” dedi. Kripto para piyasasının değerinde bu sene yüzde 200 artış oldu.
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"Bir sonraki finans krizi kripto paralardan çıkacak"
İngiltere Merkez Bankası’nın (Bank of England) başkan yardımcısı Sir Jon Cunliffe, dünyada bir sonraki mali krizin Bitcoin ve diğer kripto paralardan çıkacağı uyarısında bulundu.
İngiltere Merkez Bankası başkan yardımcısı Cunliffe, bu paraların değerinde sıfıra varacak büyük bir çöküşün “kesinlikle makul bir senaryo” olduğunu ifade etti. Kripto paralarda yaşanacak bir çöküşün küresel finans sektörüne de bulaşabileceğini ifade eden Cunliffe, “Ferdi yatırımcılara yönelik darbenin finansal istikrar riskine sebep olma ihtimali düşük ama finans kurumları için tablo daha az net” ifadesini kullandı. Günümüzde kripto para piyasasının değerinin 1,7 trilyon sterline (21,3 trilyon TL) ulaştığını kaydeden Cunliffe, bunun 2008’de dünyada büyük bir finans krizine yol açan yüksek faizli mortgage piyasasından büyük olduğunu söyledi. Kripto para piyasasında acilen bir düzenleme yapılması gerektiğini belirten Cunliffe, “Mali sistem içinde, özellikle de büyük ölçüde düzensiz bir ortamda bir şeyler hızla büyüyorsa, mali istikrarla ilgili yetkililer buna dikkat etmeli” dedi. Kripto para piyasasının değerinde bu sene yüzde 200 artış oldu.
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