Türkiye Gazetesi

Avustralya’da bir sahil kıyısına vuran gizemli canlı bilim camiasını ikiye ayırdı. Deniz kenarında çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilen canlı, bilim adamlarını harekete geçirdi. Canlıyı inceleyen bilim adamları ise bunun insanları kısa sürede öldürme yeteneğine sahip olan taş balığı olduğunu savunuyor.

BİLİM DÜNYASINI İKİYE AYIRDI

Gizemli canlıyla ilgili bir diğer teori ise balinalarla ilgili. Uzmanlar, bu canlının sperm balinaları tarafından üretilmiş olabileceğini savunuyor. Ya da bir balina ile köpek balığının vücudunun parçası olabileceği görüşü öne atılıyor. Tüm bu varsayımlara rağmen bilim dünyasını hareketlendiren canlı için kesin bir tanı konmuş değil.

DIŞARIDAN DENİZE ATILMIŞ OLABİLİR

Canlıyla ilgili üçüncü bir görüş ise deniz canlısı olmayacağı yönünde. Bu görüşü savunanlar, canlının dışarıdan denize atılmış olduğunu savunuyor. Çevredeki vatandaşlar da garip canlının yanına kadar giderek fotoğrafını çekti. Uzmanların önümüzdeki günlerde canlıyla ilgili detaylı bir açıklama yapması bekleniyor.

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