Türkiye Gazetesi

ABD tarafının Anti Balistik Füze Anlaşması'ndan çekilmesinin ardından Rusya ile ABD arasındaki gerilim sürüyor. Rus Lider silahlanma yarışında barıştan yana olduklarını vurgulasa da iki devlet arasındaki silahları kıyaslayarak ABD'ye adeta gözdağı verdi.



Moskova'daki bir enerji forumunda konuşan Putin, şehirleri haritadan silebilecek güçteki hipersonik füzeler hakkında 'Bu sadece hipersonik değil, kıtalararası bir füze ve Rusya'da zaten alarm durumundalar' dedi.



Rusya'nın geliştirdiği füzelerin ABD'deki versiyonlarına oranla 5 kat daha hızlı olduğunun altını çizen Putin'in sözleri kısa sürede dünya gündemine oturdu.



İngiliz Mirror gazetesi bu gelişmeyi 'Putin'in hipersonik silahlara sahip olduğuyla övünmesi, ABD ile askeri bir çatışma ve Batı ile potansiyel bir 3. Dünya Savaşı'na ilişkin korkuları artırdı' sözleri ile okurlarına duyurdu.

Putin'den 'öksürük' cevabı: Her şey yolunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün düzenlenen toplantıda birkaç kez öksürdüğünün fark edilmesinin ardından Güvenlik Konseyi Toplantısı'nda "Her şey yolunda" diyerek, öksürüğünün Sibirya gezisinden kaynaklandığını belirtti.

Erdoğan ve Putin'den telefon diplomasisi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, iki ülke arası meselelerin görüşüldüğü bir telefon konuşması gerçekleştirdi.