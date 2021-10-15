Türkiye Gazetesi

Yeterli sayıda araç sürücüsünün bulunmadığı İngiltere’de tedarik krizleri yaşanmaya devam ediyor. İngiltere hükümeti açıklama yapılarak yaşanan krize karşı yeni önlem planları aldıklarını duyurdu.

KISITLAMALAR KALKIYOR

Açıklamada, AB’den İngiltere’ye mal taşıyan ağır araç sürücülerinin iki haftalık süre içerisinde yapabileceği sefer sayısında herhangi bir kısıtlamanın olmaması gerektiği belirtildi.

6 AY BOYUNCA UYGULAMADA KALACAK

Hükümetin üzerinde bir hafta boyunca görüşmelerde bulunacağı değişiklik taslağının, bu yılın sonuna doğru yürürlüğe girmesi ve 6 ay boyunca uygulamada kalması planlanıyor. Konuya ilişkin İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, “Şu anda yaşadığımız tedarik meselelerinin uzun vadeli çözümü, İngiltere’de yüksek becerilere sahip iş gücünün ve yüksek gelirli ekonominin geliştirilmesi ile mümkün” ifadesini kullandı.

3 KAT ARTIŞ GÖSTERDİ

Bakan Shapps, ülkede binlerce vatandaş için hızla ağır araç sürücüsü eğitimlerinin başlatıldığını, ağır araç sürücüsü ehliyeti almak için yapılan başvurularda ise üç kat artış görüldüğünü belirtti. İngiltere’de son haftalarda ülkede ağır araç sürücüsü sayısının talep karşısında yetersiz kalması nedeniyle hemen her sektörü etkileyen derin bir tedarik krizinden geçiyor.

BENZİN İSTASYONLARINDA KUYRUKLAR OLUŞMUŞTU

Ülkede yeterli sayıda ağır araç sürücüsünün bulunmaması nedeniyle, son haftalarda benzin rafinerilerden benzin istasyonlarına yakıt nakliyesinde yaşanan sorunlar yaşanmış, halk panik yakıt alabilmek halinde kuyruklar oluşturmuştu.

İHTİYAÇ DUYULAN ŞÖFÖR SAYISI 100 BİNİN ALTINDA

Uzmanlar, İngiltere'de nakliye şoförlerinin toplam sayısının halihazırda ihtiyaç duyulanın yaklaşık 100 bin altında olduğunu belirtiyor. ONS verilerine göre, geçen 2 hafta boyunca ülkedeki her 6 tüketiciden biri temel gıda ürünlerine ulaşamadı. Yine ülkedeki tüketicilerin yüzde 25'i ise gıda dışındaki ürünleri elde edememişti.

Dünyanın en büyük konteyner nakliye şirketi Maersk, nakliye krizi nedeniyle ülkenin önemli limanlarından Felixstowe'un konteynerlerle dolu olduğunu, bu yüzden büyük yük gemilerinin alternatif limanlara gönderildiğini belirtmişti. İngiliz hükümeti, geçen ay, yurt dışından 5 bin ağır vasıta sürücüsü ile 5 bin 500 tavukçuluk sektörü çalışanına 3 ay süreli geçici vize verileceğini açıklamıştı.

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