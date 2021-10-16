Türkiye Gazetesi

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Komitesi Sekreteri Aleksey Danilov, komite toplantısından sonra açıklamalarda bulundu.

Toplantıda, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da seçim yapmasına ilişkin 237 kişiye daha yaptırım kararı alındı.

ZELENSKİY'NİN ONAYINDAN SONRA YÜRÜRLÜKTE

Ayrıca, Danilov, toplantıda Ukrayna Savunma Planı'nı kabul ettiklerini ifade etti.

Yaptırımlar Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin onayından sonra yürürlüğe girecek.

Zelenskiy, 5 Ekim'de Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da seçim yapmasına ilişkin aralarında Rus vatandaşlarının da olduğu 95 kişiyi içeren yaptırımları yürürlüğe koymuştu.

RUSYA'DA SEÇİMLER

Rusya’da parlamentonun alt kanadı Devlet Duması, 39 federatif bölgenin parlamentosu ile bazı bölgelerdeki yönetici ve mahalli seçimler için 17-19 Eylül tarihlerinde oylama yapılmıştı.

Ukrayna yönetimi, Rusya’nın Kırım’da seçim yapmasına uluslararası hukukun ihlal edildiği gerekçesiyle itiraz etmişti.

Türkiye, Avrupa Birliği ve Ukrayna Kırım'da yapılan seçimleri tanımayacaklarını duyurmuştu.

Bakan Çavuşoğlu: Kırım'ın ilhakını tanımayacağız Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Olavi Haavisto, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile bir araya geldi. Çavuşoğlu "Karadeniz, Avrupa'nın güvenliği için kilit bölge" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç: Türkiye, Kırım’ın hukuka aykırı ilhakını tanımamaktadır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, “Türkiye, Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne olan desteğini sürdürmekte ve Kırım’ın hukuka aykırı ilhakını tanımamaktadır” dedi.