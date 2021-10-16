Türkiye Gazetesi

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG) tarafından yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Karangasem bölgesinin 8 kilometre kuzeybatısı olduğu ve 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurdu.

YÜZDE 60’I HASAR GÖRDÜ

Karangasem bölgesinde bazı evler ve tapınakla yıkılırken bölgede yer alan Bunga köyünün yetkilisi Nengah Kertawa, "Köyümüzdeki evlerin yaklaşık yüzde 60'ı hasar gördü ve artık kullanılamaz hale geldi." dedi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 7 KİŞİ YARALANDI

Depremin ardından meydana gelen heyelan nedeniyle 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi enkaz altına kalarak hayatını kaybetti. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırık olduğu belirtilen 7 kişi ise tedavi altına alındı. 3 köy yolu da ulaşıma kapandı. Öte yandan depremin ardından 4.3 büyüklüğünde artçı bir sarsıntı da meydana geldi. Adadaki hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Datça açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem AFAD, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.