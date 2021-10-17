Türkiye Gazetesi

Yapay zekanın gelişmesiyle beraber belli başlı sorunlarda ortaya çıkmaya başladı. Özellikle ses ve sahte görüntü kullanarak dolandırıcılık yapan kişiler ortaya çıkmaya başladı. Artan şikayetlerin ardından uzmanlardan uyarı geldi. Uzmanlar, oldukça gerçekçi olan sahte derin görüntü ve ses kopyalama tekniklerinin çağımızın en büyük sorunlarından biri olduğunu belirtti.

TANIDIĞI BİR SES TARAFINDAN ARANDI

2020'nin başlarında Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Centennial Bank’ta çalışan bir müdür, sesini tanıdığı bir kişi (daha önce konuştuğu bir şirketin müdürü) tarafından arandı. Müdürün iyi haberleri vardı: Şirketi bir satın alma yapmak üzereydi, bu yüzden bankanın 35 milyon dolarlık bazı transferlere izin vermesi gerekiyordu.

TRANSFERLERİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Prosedürleri koordine etmek için Martin Zelner adında bir avukat tutulmuştu ve banka müdürü gelen kutusunda Zelner'den gelen e-postaları görebiliyor ve ne kadar miktarda paranın gerekli olduğunu doğrulayabiliyordu. Banka müdürü, her şeyin meşru göründüğünü düşünerek transferleri yapmaya başladı.

POLİSTEN YARDIM İSTEDİLER

Forbes tarafından ortaya çıkarılan bir mahkeme belgesine göre, BAE’li yetkililer, Centennial Bank'ın ABD merkezli hesaplarına giren çalıntı paranın izini sürmek için ABD polisinden yardım istedi.

YAPAY ZEKAYI KULLANARAK SES DEĞİŞTİRDİLER

Dubai Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, soyguncular yapay zekayı sesin değiştirilmesi için kullanarak ayrıntılı bir plan yaptı. Yetkililer, bu şekilde aralarında banka müdürleri ve finans uzmanların bulunduğu 17 kişinin çeşitli dünyadaki çeşirli hesaplara para göndermesi için aldatıldığını düşündüklerini açıkladı. Belgede, kurbanların isimlerine yer verilmedi.

DAHA KAPSAMLI BİR ORGANİZASYON

Bununla birlikte, söz konusu olay yapay zeka ile sesi manipüle ederek gerçekleştiren ikinci geniş kapsamlı soygun vakası olarak tarihe geçti. 2019 yılında İngiltere’deki bir enerji firmasının CEO’sun sesi taklit edilerek banka hesaplarından 240 bin dolar çalınmıştı. Ancak, uzmanlar BAE'deki soygunun ilkinden çok daha detaylı ve kapsamlı bir dolandırıcılık organizasyonu olduğunu vurguladı.

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