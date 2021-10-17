Türkiye Gazetesi

Hindistan’ın güneyinde Kerale eyaletinde şiddetli yağış sonucu sel ve heyelan meydana geldi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada afetler sonucunda 18 kişinin hayatını kaybettiği ve onlarca kişinin de kaybolduğu açıklandı. Hindistan ordusu, hava kuvvetleri ve donanmanın da katıldığı arama kurtarma çalışmaları son sürat devam ediyor.

HÜKÜMETİN TÜM KURUMKARI GÖREVLENDİRİLDİ

Kerala eyaleti Başbakanı Pinarayi Vijayan, hükümetin tüm kurumlarının afet bölgelerindeki insanları kurtarmak ve toprak kayması ve sel riski olan bölgelerde yaşayanları tahliye etmek için görevlendirildiğini söyledi. Eyalet yönetimi tarafından yapılan açıklamada ise, etkilenen bölgelerde barınaklar kurulduğu belirtilerek, Covid-19 salgını nedeniyle maske ve sosyal mesafe kuralına uyulması çağrısı yapıldı. Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD) bugün yaptığı açıklamada, önümüzdeki 24 saat boyunca yağışların hafif ve orta dereceli olarak süreceğini bildirdi.

Pakistan'dan Hindistan'a 'Geylani' notası Pakistan, Keşmirli lider Geylani'nin naaşına "insanlık dışı muamele" yaptığı gerekçesiyle Hindistan'a nota verdi.