Türkiye Gazetesi

Tunus Sahil Güvenliği 31 düzensiz göçmeni kurtardı. Tunus İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Nabil iline bağlı Kaliba kentindeki düzensiz göç girişiminin Sahil Güvenlik ekiplerince engellendiği ve operasyonda 7 kişinin yakalandığı açıklandı.

Ayrıca El-Mehdiyye ilinin yaklaşık 10 kilometre açıklarında bir teknenin alabora olduğu ifade edilen açıklamada, teknede bulunanlardan 7'sinin kurtarıldığı, 2 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı.



21 KAYIP ARANIYOR

Açıklamada kayıp 21 düzensiz göçmeni arama çalışmalarının sürdüğü bilgisi paylaşıldı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından El-Munastır ilinde düzenlenen operasyonda ise Afrika ülkelerinden farklı uyruklara sahip kişilerin de olduğu 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.

Her yıl binlerce göçmen daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa'ya ulaşmak için Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor. Göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.



Yunan askerlerinin işkence ettiği Pakistanlı göçmenler Türk askerlerinin yardımıyla kurtuldu Avrupa’ya gitme ümidiyle Yunanistan’a giderek Yunan askerleri tarafından işkence gören ve 4 gün boyunca aç ve susuz bırakılan 15 Pakistan uyruklu göçmen “Türk askerleri olmasaydı ölecektik üzerimizdeki kıyafetleri onlar verdi” diyerek o dehşet anlarını anlattı.



Tunus açıklarında 100 göçmen kurtarıldı Tunus'ta, sahil güvenlik güçleri Akdeniz açıklarında Afrika uyruklu olduğu öğrenilen 100 düzensiz göçmeni kurtardı.