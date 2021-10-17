Türkiye Gazetesi

19 Eylül'de faaliyete geçen ve o günden bu yana lav püskürtmeye devam eden Cumbre Vieja Yanardağı, La Palma'da bulunan yerleşim yerini adeta yok etti. Lav püskürtmeyi sürdüren yanardağın yakın zamanda lav püskürtmeyi sonlandırmayacağı yönünde tespitler yapıldı.

BÖLGEDE 24 SAATTE 42 DEPREM OLDU

İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları’nın en büyük 5. adası La Palma’da yer alan Cumbre Vieja Yanardağı, 19 Eylül’den bu yana kül ve lav püskürtmeye devam ediyor. Kanarya Adaları Başkanı Angel Vctor Torres yaptığı açıklamada, Cumbre Vieja Yanardağı’nın faaliyetlerinin yakın zamanda bitmesi beklenmediğini ve yanardağdaki patlamaların henüz sonunun görünmediğini ifade etti. Konuşmasında bilim adamlarının da görüşlerine değinen Torres, "Herkesin en büyük arzusu bu yönde olmasına rağmen patlamanın sona ermesinin yakın olduğuna dair herhangi bir işaret yok” dedi.

İspanya Ulusal Coğrafya Enstitüsü tarafında yapılan açıklamada, La Palma’da son 24 saatte en büyüğü 4,3 olan toplam 42 depremin kaydedildiği ifade edildi.

Adada, 754 hektar alan ve 835 bina yok oldu.

28 UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

İspanya Havalimanları İşletmeleri (Aena) tarafından yapılan açıklamada, gün içerisinde La Palma Adası ile bağlantılı toplam 38 uçuştan 28’inin iptal edildiği ifade edilerek, La Palma Havalimanının açık olduğu belirtildi.

Adada 19 Eylül’den bu yana lavlar nedeniyle 754 hektar alan ve bin 835 bina yok oldu. Yaklaşık 7 bin kişi ise adadan tahliye edildi.

La Palma yanmaya devam ediyor: Kalan binalar ve tarlalarda haritadan silindi İspanya'da bulunan La Palma adasındaki yanardağın faaliyete geçmesi sonrası, 40 hektardan fazla alan yok oldu. Lavlar binaları ve tarlaları adeta yuttu.

Lavlar, La Palma'yı yuttu İspanya'da bulunan La Palma Adası'ndaki Cumbre Veca Yanardağı'ndan akan lavlar, adeta Palm'yi yuttu. Bugüne kadar toplam 419 evin lavlar sebebiyle yok olduğu öğrenildi.

La Palma'da yanardağ paniği sürüyor! Felaket bölgesi ilan edildi La Palma adasında bulunan Cumbre Vieja Yanardağı 19 Eylül'den beri aktif halde. İspanya'da hükümet, adanın felaket bölgesi ilan edildiği ve bölgeye milyonlarca euroluk yardım yapılacağını duyurdu.

La Palma Adası'ndaki yanardağın lavları 462 evi yaktı İspanya'nın Kanarya Adaları grubunda yer alan La Palma Adası'nda 19 Eylül'den bu yana Cumbre Vieja Yanardağı'ndan çıkan lavlar yüzünden 462 ev yandı.