Türkiye Gazetesi

İspanya'nın başkenti Madrid'te özel bir klinik benzeri olmayan bir projeye imza attı. "Ağlama evi" adı verilen projede, ihtiyaç duyan insanların girip ağlayabilmesi için bir konut tesis edildi. Klinik sahipleri bu projeyle, psikoloğa gitmeyi normalleştirmeyi amaçlıyor.

Ağlama evi, ilginç dekoru ve mor renkli ışıklarıyla dikkat çekiyor.

"GİRİN VE AĞLAYIN"

Renkli loş ışıklarla dekore edilen Ağlama Evi’nin duvarlarında psikologlara ait telefon numaralarının yanı sıra “Girin ve ağlayın”, “Benimde endişelerim var”, “Kötü olmak da iyidir”, “Ağlayan cesurdur” gibi motive edici mesajlar içeren yazılar bulunuyor.

Klinik tarafından yapılan açıklamada, Ağlama Evi’nin açılış nedeniyle 15, 16 ve 17 Ekim günlerinde ücretsiz olarak herkesin ziyaretine açık olduğu bildirilerek, psikolojik desteğin herkes için daha kolay, daha rahat ve daha erişilebilir olmasını pekiştirmek amacıyla, ziyaret eden herkese ücretsiz 60 dakikalık çevrimiçi psikolojik tedavi hediye edileceği belirtildi.

İSPANYA'DA HER 10 GENÇTEN 1'İNİN RUH SAĞLIĞI BOZUK

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü’nde yaptığı konuşmasında, ruh sağlığı sorunları ile ilgili olarak “Bu bir tabu değil, konuşulması, açığa çıkarılması ve ona göre hareket edilmesi gereken bir halk sağlığı sorunudur” ifadelerini kullanmış, 24 saat intihar yardım hattı gibi hizmetleri de içerecek olan 100 milyon euroluk bir ruh sağlığı hizmeti planladıklarını duyurmuştu.



İspanya’da 2019 yılında 3 bin 671 kişi intihar nedeniyle hayatını kaybederken, intihar doğal nedenlerden sonra en yaygın ikinci ölüm nedeni oldu. Hükümet verilerine göre, ülkedeki her 10 gençten birinde ruh sağlığı sorunu tespit edilirken, genel nüfusun yüzde 5,8’inde kaygı problemi olduğu belirtildi.

Sadece psikolojileri değil... Karantina çocukların fiziksel gelişimini de olumsuz etkiledi İngiltere’de Sutton Trust kurumu, koronavirüs salgınının çocuklar üzerindeki etkileriyle ilgili olarak 500’den fazla ebeveyn üzerinde araştırma yaptı. Anne-babaların yüzde 20’si, psikolojik tahribatın yanı sıra karantinanın, dışarıda serbestçe dolaşamadıkları için çocuklarını fiziksel olarak da etkilediğini ifade etti.

Ergenlik döneminde psikolojik ve fiziksel değişimler önemli Çocukluktan erişkinliğe geçiş dönemi olarak bilinen ergenlik dönemi, fiziksel, psikolojik ve sosyal olgunluğa erişmenin tamamlandığı bir dönemdir. Adolesan (Ergenlik) polikliniğinde, Çocuk ve Adolesan Sağlığı kapsamında 10-21 yaş arasında gençlerin fiziksel, cinsel ve psikososyal gelişimleri değerlendiriliyor.