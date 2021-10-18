Kyodo ajansının, Japon Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine görev sırasında F-2 jetinin kokpit camı yerinden söküldü.
Yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda ve 90 santimetre enindeki kanopi adı verilen cam, Fukuoka eyaletinin Asakura bölgesine düştü.
Savaş jetinin pilotunun, kanopinin düşmesiyle dış havaya maruz kaldığı kaydedilirken, olayda yaralanan olmadığı bildirildi.
ACİL İNİŞ YAPTI
Olay sonrası F-2 jeti, Fukuoka'da ASDF'ye ait hava üssüne acil iniş yaptı.
TÜM UÇAKLAR YENİDEN DENETLENECEK
ASDF, bünyesindeki tüm uçakların yeniden denetlemeye girmesi kararı aldı.
Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, olayın ciddiyetine dikkati çekerek, bölge halkına yönelik tehdit oluşturduğunu bildirdi.
Savunma Bakanlığının açıklamasında ise "Yerel bölge sakinleri ve genel kamuoyu nezdinde sebep olunan endişe nedeniyle üzgünüz." denildi.
Birçok hava aracında kullanılan Kanopi pilotun görüş imkânını artırırken, sürtünmeyide azaltır.
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