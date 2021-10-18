Türkiye Gazetesi

Bir Yunan gazetesine konuşan BioNTech'in kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin kanser aşısı ile ilgili umut verici açıklamalarda bulundu.

2 İLE 3 YIL İÇİNDE ONAYLANACAK

"Yakında kanserin aşılar ile tedavi olabileceğine inanıyorum" diyen Şahin, test aşamasında olduklarını ve sonuçların olumlu olması durumunda kanser aşılarının 2 ila 3 yıl içinde onaylanacak seviyeye gelebileceğini belirtti.

Dünya üzerinde baskın varyant haline gelen ve daha bulaşıcı ve ölümcül olduğu kanıtlanan Delta ile ilgili de konuşan Şahin aşılarının bu varyanta karşı etkili olduğunu bir kez daha yineledi.

ÜÇÜNCÜ DOZ BULAŞI TAMAMEN ENGELLİYOR

Üçüncü doz çağrısında bulunan Şahin, hatırlatma dozunun düşen antikor seviyeleri nedeniyle gerekliği olduğunun altını çizdi.

"Aşı olanların güvende olduğunu söyleyebiliriz" diyen Şahin, üçüncü dozun hastalığın tamamen bulaşmasını engelleyeceğini söyledi.

YAN ETKİ TARTIŞMALARINA SON NOKTA

Aşıdaki yan etki tartışmalarına değinen Özlem Türeci de "Elbette her ilacın yan etkisi vardır. mRNA aşılarında da durum farklı değil. Aşıdan sonra sonra baş ağrısı ve halsizlik görülebilir. Ama aşının daha ağır bir yan etkisi yok" ifadelerini kullandı.

PANDEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

Salgının ne zaman biteceğine dair soruya Türeci'nin cevabı "Bir süre daha virüs ile yaşayacağız" oldu. Pandeminin yeni normalimiz olduğunun altını çizen Türeci koronavirüsün grip gibi olacağını belirtti.

Türeci ayrıca Covid-19'un son ölümcül pandemi olmayacağına dikkat çekerek 'hazır olmalıyız' uyarısında bulundu.

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