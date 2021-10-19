Türkiye Gazetesi

Fransız tarihçi Jean-Pierre Filiu, Le Monde gazetesinde “Fransa’nın Mağrip’te Türkiye’ye yönelik garip takıntısı” başlıklı blog yazısı yayımladı.

“Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mağrip hakkındaki açıklamalarında sadece Türkiye’yi hedef alıyor. Hâlbuki Rusya ve BAE, Mağrip’te Fransız etkisini baltalamaya çalışıyor” ifadesini kullanan Filiu, Macron’un Cezayir ve Türkiye’ye yönelik açıklamalarını hatırlattı.

ERDOĞAN'A ÇOK FAZLA ODAKLANIYOR

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun’un Ankara’ya gerçekleştireceği ziyaretle Cezayir ile Türkiye arasındaki ilişkilerde zirve noktaya ulaşılacağını ifade eden Filiu, “Macron, Erdoğan’a çok fazla odaklanarak Mağrip’te Fransız etkisine yönelik en ciddi tehditlerin daha çok Rusya ve BAE’den geldiğini unutuyor. Fransız Cumhurbaşkanının Mağrip’teki basiretsizliği, görev süresinin ilk üç yılında Libya’da izlediği hatalı politikadan kaynaklanıyor. Türkiye’nin müdahalesi askerî durumu tersine çevirdi ve Hafter’in safında yer alan Rus ‘paralı askerleri’ dağıttı” ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu'ndan Macron'a 'sömürge' resti: Söyleyecek sözü varsa yüzümüze söylesin Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu’nun 9. Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Ukrayna'da yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Cezayir üzerinden Türkiye'ye yönelik saldırgan ve suçlayıcı ifadeler kullanmasının ardından sert tepki gösterdi. Çavuşoğlu, Macron'un Bizimle ilgili de söyleyecek bir sözü varsa arkamızdan değil, doğrudan yüzümüze söylemesini tercih ederiz. " diye konuştu.

Macron’dan geri adım: Cezayir ile diyalog kurmak istiyorum Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Cezayir vatandaşlarına yönelik vize kısıtlaması getirmesi üzerine gerilen Fransa-Cezayir ilişkilerinde yeni bir gelişme yaşandı. Macron, Cezayir ile yaşanan diplomatik gerilimi hafifletmek için diyalog kurma çağırısında bulundu.