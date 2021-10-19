Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği (AB), enerjideki dışa bağımlılığını azaltmak için hem de fosil yakıt fiyatlarındaki dalgalanmalardan etkilenmemek için nükleer enerjiyi "yeşil enerji" olarak sınıflandırmaya ve bu alanda yatırımların önünü açmaya hazırlanıyor.

YENİ ADIMLARI DEĞERLENDİRİYORLAR

Avrupa'yı 2050 yılına kadar iklim dostu bir kıtaya dönüştürmeyi hedefleyen AB, son dönemde hızla artan enerji fiyatlarına karşı atılabilecek adımları değerlendiriyor. Yenilenebilir enerji kaynakları, çevreye duyarlı ve iklim dostu ekonomik dönüşümde önemli rol oynamasına rağmen rüzgar, güneş ve barajlardan sağlanan elektrik üretiminin kesintisiz devam etmemesi ve dönemsel olarak dalgalanma göstermesi daha istikrarlı ve tamamlayıcı unsurlara ihtiyacı öne çıkarıyor.

FOSİL YAKITLARA YÖNELİM ARTTI

Avrupa ülkelerinde son aylarda yaşanan kuraklıktan dolayı hidroelektrik santrallerinde üretimin düşmesi ve rüzgar enerjisinden elektrik üretiminin de iklim koşullarından ötürü azalması gibi nedenler fosil yakıtlara yönelimi artırdı.

SALGINLA BERABER FİYATLAR YÜKSELDİ

Bu çerçevede, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını döneminde fiyatları makul seviyelerde seyreden doğalgaz, kömür ve petrolde, ekonomik toparlanmanın hız kazanmasıyla talepteki artışın ardından fiyatlar hızla yükseldi.

YÜZDE 97’SİNİ İTHALAT YOLUYLA KARŞILIYORLAR

Doğalgaz ihtiyacının yüzde 90'ını ve petrolün de yüzde 97'sini ithalat yoluyla karşılayan Avrupa ülkeleri, söz konusu fiyat artışlarına hazırlıksız yakalandı.

DOĞALGAZ REZERVELERİ DÜŞTÜ

Geçen kışın mevsim normallerinden daha soğuk geçmesi nedeniyle AB doğalgaz rezervinin düşmesi de durumu zorlaştırdı. Avrupa'ya boru hatlarından sağlanan gaz miktarının bekleneni karşılamaması ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tedarikinde yüksek fiyatlarla birlikte teknik ve kapasite sınırları ihtiyacın bu alandan sağlanmasına engel oldu.

TOPTAN ELEKTRİK FİYATLARI 9 AYDA YÜZDE 150'DEN FAZLA ARTTI

Doğalgaz fiyatlarının bu ay rekor seviyelere yükselmesi ve buna bağlı olarak toptan elektrik fiyatlarının yılın 9 ayında yüzde 150'den fazla artması sonucunda maliyetin faturalara yansıtılması Avrupa kamuoyunu rahatsız etti. Enerji maliyet artışlarından AB'nin iklim politikaları da sorumlu tutulurken, AB durumun ithal fosil yakıtların fiyatlarından kaynaklandığını açıkladı.

DIŞA BAĞIMLILIKTAN KURTULMAK İSTİYORLAR

Enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmak isteyen Avrupa, artan enerji fiyatları karşısında uzun vadede yenilenebilir enerjiye yatırımı hızlandırmak gerektiğini öngörüyor.

NÜKLEER ENERJİYE YÖNELDİLER

AB üyesi ülkeler elektrik üretiminde kullanacakları enerji kaynaklarını kendileri belirliyor. Bu noktada, nükleer enerji santrallerine sahip AB üyesi ülkeler söz konusu santrallerin düşük karbon saldığını, iklim değişikliğiyle mücadelede etkili, güvenli ve rekabetçi olduğunu ve nükleer enerjinin dışa bağımlılığı azalttığını savunuyor.

YEŞİL YATIRIM SINIFLANDIRMASINDA YER ALMASINI TALEP EDİYOR

Avrupa'nın enerji ihtiyacını yeterli ölçüde karşılamak için yenilenebilir kaynaklara ilave olarak nükleer santrallerin de çok önemli olduğu görüşündeki ülkeler, nükleer enerjinin AB'de yeşil yatırım sınıflandırmasında yer almasını talep ediyor.

ORTAK MEKTUP GÖNDERDİLER

Başta Fransa olmak üzere Macaristan, Polonya, Finlandiya, Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Romanya, Slovakya ve Slovenya üye ülkeler arasında iş birliğinin artması halinde yakın zamanda modern reaktörlerin inşa edilebileceği görüşünü savunuyor. Söz konusu 10 ülke, bu hafta ortak bir mektuba imza atarak AB'den taleplerini somutlaştırdı.

Erdoğan: Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Türkiye'yi nükleer enerji sahibi ülkeler ligine katacağız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milli enerji altyapımıza nükleer gücü de dahil etme kararı, enerji tedarik güvenliği yönünde attığımız stratejik bir adımdır." dedi.

Bakan Dönmez: Bu yılki mezunlarımızla Akkuyu’da görev yapacak Türk nükleer enerji mühendisi sayısı 200’ü aşacak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bu yılki mezunlarımızla birlikte Akkuyu’da görev yapacak Türk nükleer enerji mühendisi sayısı 200’ü aşacak. Evlerinden, ülkelerinden ve sevdiklerinden büyük bir amaç uğruna ayrılan gençlerimiz, görmedikleri bir ülkede gösterdikleri başarıyla hepimizin göğsünü kabarttı" dedi.

Bakan Dönmez: Bu yılki mezunlarımızla Akkuyu’da görev yapacak Türk nükleer enerji mühendisi sayısı 200’ü aşacak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bu yılki mezunlarımızla birlikte Akkuyu’da görev yapacak Türk nükleer enerji mühendisi sayısı 200’ü aşacak. Evlerinden, ülkelerinden ve sevdiklerinden büyük bir amaç uğruna ayrılan gençlerimiz, görmedikleri bir ülkede gösterdikleri başarıyla hepimizin göğsünü kabarttı" dedi.