Türkiye Gazetesi

Japonya Başbakanı’ndan dikkat çeken açıklama. Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Kuzey Kore'nin "iki balistik füze denediğini" açıkladı. Ulusal basına demeç veren Başbakan Kişida, Kuzey Kore tarafından iki balistik füze denemesinin yapıldığını, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını söyledi.

ACİL DURUMA KARŞI HAZIRLIKLI OLUN ÇAĞRISI

Eylülden bu yana Kuzey Kore'nin gerçekleştirdiği füze denemelerini "oldukça talihsiz" olarak niteleyen Kişida, Japon askeri unsurlarının güvenliğinin sağlanması ve olası acil durumlara karşı hazırlıklı olunması talimatı verdiğini bildirdi.

KINADIKLARINI AÇIKLADILAR

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu ise düzenlediği basın toplantısında, "Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararları aleyhine olan denemeleri Japon hükümeti olarak kınadıklarını" belirtti.

Savunma Bakanı Kişi Nobuo, denemeye ilişkin detay vermezken, hükümetin son durumu analiz ettiğini kaydetti.

JAPON’YA KIRMIZI ALARM İLAN ETTİ

Japonya Sahil Güvenliği, füzelerin düşmüş olabileceği bölgelerdeki Japon gemilerinin alarma geçirildiğini açıkladı.

JAPON DENİZİ’NE FIRLATILDI

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı açıklamasına göre füzelerden biri Kuzey Kore'nin doğu kıyısındaki Sinpo bölgesinden yerel saatle 10.17'de Japon Denizi'ne fırlatıldı.

BİRİ İSE DENİZALTINDAN FIRLATILDI

Ulusal gazetelerden JoongAng Ilbo'nun Güney Kore askeri kaynaklarına dayandırdığı haberde, diğer füzenin bir denizaltıdan fırlatıldığı aktarıldı.

KAFALARDA SORU İŞARETİ OLUŞTU

Güney Kore merkezli Haber ajansı Yonhap bir hükümet kaynağına dayandırdığı haberinde, Kuzey Kore'nin bu füze denemesinin, Güney Kore, Japonya ve ABD istihbarat şeflerinin Kuzey Kore'yi görüşmek üzere Seul'de bir araya geleceği zamana denk geldiği ifade edildi.

Kuzey Kore, 15 Eylül'de kısa menzilli balistik, 28 Eylül'de ise Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) "yeni geliştirilmiş hipersonik" şeklinde tanımladığı füze denemeleri yapmıştı.

Japonya'da savaş jetinin uçusu sırasında cam kabini yerinden söküldü Japon savaş uçağının görevi sırasında cam kabini yerinden çıkarak düştü, şans eseri olayda yaralanan olmadı.

Japonya ay sonunda olağan genel seçim yapacak Japonya'da meclis milletvekillerinin görev süresinin sonu beklenmeden Japonya Başbakanı Fumio Kishida tarafından feshedilerek, 31 Ekim'de olağan genel seçime gitme kararı alındı.

Japonya’da bir ilk: Tayfunlardan yenilenebilir enerji üretilecek Japonya’da mevsimsel olarak görülen tayfunlara karşı yeni bir adım atıldı. Ülkede ilk defa tayfun araştırma merkezi kuruldu. Öncelikleri ise tayfundaki güçten yenilenebilir enerji üretmek istiyor.