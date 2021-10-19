Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgınının yeniden etkisini arttırdığı İngiltere'de hükümet, kısıtlamalar, maske mecburiyeti ve devlet memurlarının evden çalışması uygulamasını geri getirmeyi planlıyor. Başbakan Boris Johnson’un sözcüsü, yeniden kısıtlamalar getirmeyi “şimdilik” düşünmediklerini ama son istatistikleri yakından takip ettiklerini söyledi.

İNGİLTERE'DE AŞI UYGULAMALARI

Aşılamaya hızlı başlayan İngiltere daha sonra nüfusa göre çift doz aşıda İtalya, İspanya ve Fransa’nın gerisine düştü. Uzmanlar, koronavirüste üçüncü doz aşı uygulamasının çok yavaş ilerlemesinden dertli. Ülkede 50 yaş üzeri ve klinik olarak ağır durumdaki kişilere, ikinci dozun üzerinden 6 ay geçmesiyle üçüncü doz aşı yapılıyor. Nüfusun hassas durumdaki bu kesimine üçüncü doz aşıların mevcut hızla gidilmesi halinde ancak ocak sonunda tamamlanacağı tahmin ediliyor.

İngiltere'de binlerce kişiye yanlış Corona testi İngiltere'de, 43 bin kişinin Covid-19 test sonucunun yanlış verildiği söylendi. Bir laboratuvarda yanlış test sonuçlarının verilmesi nedeniyle, virüsün daha fazla kişiye bulaştırmış olma ihtimali var.

İngiltere'de günlük vaka sayıları artıyor İngiltere'de son 24 saatte 45 bin 66 Covid-19 vakasının kaydedilmesi ile 20 Temmuz'dan bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı. Ülkede 2 gündür vaka sayıları 40 binin üzerinde seyrediyor.