Tunus açıklarında 340 düzensiz göçmen operasyonla kurtarıldı. Tunus İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Deniz Muhafız Bölge Birimlerinin ülkenin güneyindeki Safaks açıklarında yasa dışı göçe yönelik 18 operasyon düzenlediği belirtildi.
Söz konusu operasyonlarda 193'ü yabancı 340 düzensiz göçmenin kurtarıldığı, yasa dışı göçü organize ettikleri belirlenen yabancı uyruklu 4 kişinin de gözaltına alındığı kaydedildi.
AVRUPA HAYALLERİ İÇİN AKDENİZ'E AÇILIYORLAR
Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor. Her yıl binlerce göçmen daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa'ya ulaşmak için Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor. Göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.
Tunus açıklarında 31 göçmen kurtarıldı Tunus Sahil Güvenlik Birimi tarafından Avrupa'ya yasa dışı yollarla geçmek isteyen düzensiz göçmenlere yönelik operasyonda 31 kişinin kurtarıldığı, 2 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı.
Tunus açıklarında 100 göçmen kurtarıldı Tunus'ta, sahil güvenlik güçleri Akdeniz açıklarında Afrika uyruklu olduğu öğrenilen 100 düzensiz göçmeni kurtardı.