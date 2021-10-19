Orta Afrika’da yer alan Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde katliam gibi kaza, 50 ölü var. Ülkenin güneydoğusunda yer alan Haut-Katanga eyaletinde Mitwaba bölgesine 65 kilometre uzaklıktaki Tambo köyü yakınlarında seyir halindeki kamyonun Kalume Ngongo Nehri'ne devrilmesi sonucu kamyonun kasasında seyahat eden 50 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Kazadan sadece 2 kişinin yaralı olarak kurtulduğu aktarıldı.
CESETLER SU ALTINDA KALDI
Yerel basında yer alan haberlerde, kazanın geçtiğimiz pazar günü yerel saatle 21.00 sıralarında kamyonun nehir üzerindeki derme çatma köprüye girememesi ve devrilmesi sonucu meydana geldiği belirtildi. Su altında kalan cansız bedenlerin çıkarılması için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.
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Kamerun'da katliam gibi kaza: 53 ölü, 21 yaralı Kamerun'un Dschang kasabası yakınlarında yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 53 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi de yaralandı.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde kamyon nehre düştü, 50 kişi öldü
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin güneyinde katliam gibi bir kaza meydana geldi. 50 kişi bir kamyonun nehre devrilmesi sonucu canından oldu.
Orta Afrika’da yer alan Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde katliam gibi kaza, 50 ölü var. Ülkenin güneydoğusunda yer alan Haut-Katanga eyaletinde Mitwaba bölgesine 65 kilometre uzaklıktaki Tambo köyü yakınlarında seyir halindeki kamyonun Kalume Ngongo Nehri'ne devrilmesi sonucu kamyonun kasasında seyahat eden 50 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Kazadan sadece 2 kişinin yaralı olarak kurtulduğu aktarıldı.
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