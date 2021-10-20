Avustralya'nın Queensland ve Yeni Güney Galler eyaleti dolu fırtınasının etkisi altına girdi. Queensland'de 16 santimetre çapında, greyfurt büyüklüğünde dolu yağarken, Yeni Güney Galler'de alışveriş merkezindeki mağazanın tavanı çöktü, cadde ve sokaklar sular altında kaldı.
Rekor boyutta olduğu belirtilen dolu tanelerinin çok nadir görüldüğü aktarıldı.
Avustralya'nın doğu kıyılarında dolu fırtınası etkili oldu. Avustralya Meteoroloji Bürosu (BOM) tarafından yapılan açıklamada, Queensland eyaletinin Mackay bölgesinde yer alan Yalboroo'da 16 santimetre çapında, greyfurt büyüklüğünde dolu yağdığı bildirildi. Rekor boyutta olduğu belirtilen dolu tanelerinin çok nadir görüldüğü aktarıldı.
Queensland'in bazı bölgeleri için verilen şiddetli fırtına uyarısı devam ederken, Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinin kuzey kıyılarındaki Coffs Harbour'da bulunan bir alışveriş merkezindeki mağazanın tavanı da dolu fırtınası sırasında çöktü.
Alışveriş merkezindeki 400 kişi tahliye edildi. Eyaletin Toormina bölgesinde ise dolu fırtınası hayatı durma noktasına getirdi. Evlerde ve caddelerde su baskınları yaşanırken, bazı sürücüler yollarda mahsur kaldı. Eyalet Acil Durum Servisi tarafından yapılan açıklamada, doludan etkilenen bölgelerde 280'den fazla yardım çağrısına yanıt verildiği aktarıldı. Açıklamada, "Özellikle insanlar işten eve geldiklerinde bu sayının önümüzdeki birkaç saat içinde daha da artmasını bekliyoruz” denildi.
Aşısız tenisçilere, Avustralya Açık'ta veto Aşı yaptırmayan tenisçilerin, Avustralya Açık tenis turnuvasına katılamayacağı bildirildi.
Avustralya kasabası nüfusu arttırmak için 12 bin 500 dolar veriyor Avustralya’nın Queensland eyaletindeki Quilpie kasabası, yaşayan sayısını arttırmak için ilginç bir yönteme başvurdu. Kasaba yönetimi dışarıdan nüfus çekebilmek için kişilere ücretsiz arazi vereceğini açıkladı. Quilpie Meclisi Başkanı Justin Hancock, arsa satın alan ve değeri 750 bin doların altında bir ev inşa edip altı ay yaşayan kişilere, 12 bin 500 dolar hibe vereceğini açıkladı.
Avustralya'yı dolu fırtınası vurdu
Avustralya'nın kuzey doğusunun bazı bölgelerinde 16 cm çapındaki büyük dolu taneleri yağdı. Dolu tanelerinin bugüne kadar yağan en büyük çapta olduğu bildirildi. Fırtınanın etkisini sürdüreceği tahmin edildiğinden yerel halk dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
Avustralya'nın Queensland ve Yeni Güney Galler eyaleti dolu fırtınasının etkisi altına girdi. Queensland'de 16 santimetre çapında, greyfurt büyüklüğünde dolu yağarken, Yeni Güney Galler'de alışveriş merkezindeki mağazanın tavanı çöktü, cadde ve sokaklar sular altında kaldı.
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