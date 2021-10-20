Türkiye Gazetesi

95 yaşındaki İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth bugünlerde sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Krallığın en uzun ömürlü Kraliçesi Elizabeth'in Kuzey İrlanda'ya gerçekleştireceği gezi de sağlığının şu an için elverişli olmayacağı gerekçesiyle iptal edildi. Söz konusu olayın akabinde akıllara "Kraliçe koronavirüse mi yakalandı?" sorusu geldi. Konuya ilişkin açıklama yapan saray kaynakları ise bu iddiaları reddetti.

SARAYDAN AÇIKLAMA

İngiliz medyasında yer alan haberlerde, 95 yaşındaki kraliçenin kararının korona virüsle ilgili olmadığı ifade edildi. Buckingham Sarayı’ndan yapılan açıklamada ise Kraliçe II. Elizabeth'in doktorların önümüzdeki birkaç gün dinlenmesi yönündeki tıbbi tavsiyesini kabul ettiği ve Kuzey İrlanda'ya seyahat etmekten vazgeçtiği belirtildi. Açıklamada, "Majestelerinin morali yerinde, bugün ve yarın bir dizi görev üstleneceği Kuzey İrlanda'ya ziyaret gerçekleştiremeyeceği için üzgün” ifadeleri yer aldı.

YILIN YAŞLISI ÖDÜLÜNÜ ALMAYI KABUL ETMEDİ

İngiltere'de "The Oldie" dergisi tarafından her yıl önemli yaşlı insanların başarılarını kutlamak için verilen "Yılın Yaşlısı" ödülüne bu yıl layık görülen Kraliçe II. Elizabeth, ödülü reddetmişti. Kraliçenin Özel Sekreter Yardımcısı Tom Laing-Baker tarafından dergiye gönderilen mektupta, "Majesteleri insanın hissettiği yaşta olduğuna inanıyor. Bu nedenle ödülü kabul edebilmek için ilgili kriterleri karşıladığını düşünmüyor ve daha değerli bir alıcı bulacağınızı umuyor" ifadeleri kullanılmıştı.

Kraliçenin nisan ayında hayatını kaybeden eşi Prens Philip, söz konusu ödülü 2011 yılında 90 yaşındayken almıştı.

İngiliz Kraliçesi'nin 'olası cenaze' senaryosu ortaya çıktı Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü halinde uygulanacak senaryo basına sızdırıldı.

Kraliçe Elizabeth istedi, Cristiano Ronaldo tarihe geçti Dünya yıldızı Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun İngiliz takımı Manchester United'a transfer olmasının ardından Kraliçesi Elizabeth, imzalı formasını istedi. Ronaldo, Elizabeth'in imza istediği ilk insan olarak tarihe geçti.