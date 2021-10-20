Mısır'ın başkenti Kahire yakınlarındaki Gize kentinde bulunan Orta Çevre Yolu'nda bir minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 19 kişi canından oldu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yetkililer, meydana gelen kaza sonucu 19 kişinin öldüğünü, 3 kişinin ise yaralandığını belirterek, kazanın aşırı hız nedeniyle meydana geldiğinin de altını çizdii. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde kamyon nehre düştü, 50 kişi öldü Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin güneyinde katliam gibi bir kaza meydana geldi. 50 kişi bir kamyonun nehre devrilmesi sonucu canından oldu.
ABD'de katliam gibi kaza! 9'u çocuk 10 ölü ABD'de, 18 aracın karıştığı zincirleme kazada 9'u çocuk 10 kişi feci şekilde hayatını kaybetti.
Mısır'da meydana gelen trafik kazasında 19 kişi hayatını kaybetti
Mısır'ın Gize kentinde meydana gelen kazada minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 19 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Mısır'ın başkenti Kahire yakınlarındaki Gize kentinde bulunan Orta Çevre Yolu'nda bir minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 19 kişi canından oldu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yetkililer, meydana gelen kaza sonucu 19 kişinin öldüğünü, 3 kişinin ise yaralandığını belirterek, kazanın aşırı hız nedeniyle meydana geldiğinin de altını çizdii. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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