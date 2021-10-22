Almanya'nın başkenti Berlin'de toplanan çevre aktivistleri hükümetlerin iklim politikalarını protesto etti.
Berlin'de çevre aktivistleri hükümetlerin iklim politikalarını protesto etti.
"Fridays For Future" eylemleri kapsamında gerçekleşen protestoda tarihi Brandenburg Kapısı önünde toplanan göstericiler, sloganlar eşliğinde yürüyüş yaptı.
Yeni dönem Almanya Türkiye ilişkilerinde ilk gündem göç meselesi Diplomatik kaynaklar, Türkiye ve Almanya’nın siyasi anlaşmazlık konularından ziyade daha çok göç meselesine ve yeni yatırımlara odaklanacağını belirtiyor.
Almanya'da zorlu koalisyon pazarlığı Almanya'da seçimin galibi yüzde 25,7 oy alarak Sosyal Demokrat Parti olurken, başbakanlık koltuğuna Olaf Scholz oturacak. Sonuçların tamamlanmasının ardından şimdi merak edilen ise partilerin koalisyon görüşmeleri olacak.
Almanya'da iklim değişikliğine dikkat çekmek için gösteriler yapıldı
Almanya'nın başkenti Berlin'de çevre aktivistleri hükümetlerin iklim politikalarını protesto etti.
Almanya'nın başkenti Berlin'de toplanan çevre aktivistleri hükümetlerin iklim politikalarını protesto etti.
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