Türkiye Gazetesi

Filistinli mazlum halk İsrail ablukasında yaşam mücadelesi vermeye devam ediyor. Her geçen gün zorbalığın ve şiddetin boyutunu arttıran İsrail güçleri bu defa da Filistinli mahkumları hedefine aldı. Gilboa Hapishanesi'nde bulunan Filistinli mahkumlara saldıran İşgalci israil askerleri, saldırılarını sabaha kadar sürdürdü.

ELEKTRİĞİ VE SUYU KESTİLER

Filistin Esirler Cemiyeti, konuya dair yazılı açıklama yaptı. Açıklamaya göre, İsrail güçleri Gilboa Hapishanesi'nin birinci koğuşuna baskın düzenledi ve baskın sabaha kadar devam etti. Koğuşta kapsamlı arama yapan İsrail güçleri, yaklaşık 90 Filistinli tutukluya saldırdı. Ayrıca cezaevi yönetimi de tutukluların su ve elektriğini kesti.

İsrail güçlerinin Filistinli 6 tutuklunun tünel kazarak kaçtığı yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'ndeki tutuklular üzerinde daha fazla kontrol sağlamak amacıyla bu tür baskınlar yaptığı belirtiliyor.

FİRAR EDEN MAHKUMLAR

Filistinli 6 tutuklu, 6 Eylül sabahı İsrail'in kuzeyinde yer alan yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden tünel kazarak kaçmıştı.

Hapisten kaçan Fetih Hareketinin silahlı kanadı El-Aksa Şehitleri Tugayı üyesi Zekeriya ez-Zubeydi ile Filistin İslami Cihad Hareketi mensubu Muhammed Kasım Arıda, Yakub Mahmud Kadri ve Mahmud Abdullah Arıda 10-11 Eylül tarihlerinde İsrail güçlerince yakalanmıştı.

Eyhem Fuad Kemamci ile Munadil Yakub Nufeyat'ın da 19 Eylül'de İsrail güçlerince yakalanmasıyla firari tutuklu kalmamıştı.

İsrail askerleri küstahlıklarının fotoğrafını çektiler Mescid-i Aksa'yı Yahudilerin ibadetine açmaya yeltenen İsrail, tahriklerini sürdürüyor. Askerler, el-Halil’deki Harem-i İbrahim Camii’ne çocuklar Kur’ân okurken baskın yaptı. Postallarla camiyi işgal edip hatıra fotoğrafı çektiler.

İsrail'den Kudüs'te Filistinlilere müdahale: Yaralılar var İsrail güçlerinin işgal altındaki Kudüs'te yer alan Şam Kapısı'nda toplanan Filistinlilere ses bombaları ve tazyikli su ile müdahalesi sonucu 10 kişi yaralandı.

Siyonist İsrail'den yeni işgal planı Yasak olmasına rağmen yıllardır ilk kıblemize giren siyonistler, bu defa yargı eliyle işgale hazırlanıyor. Mahkemenin siparişle verdiği “Yahudiler Aksa'da ibadet edebilir” kararına tepki yağdı.

İşgalci İsrail bu defa okula saldırdı İşgalci İsrail zulmü bu defa bir okulda kendini gösterdi. İsrailli askerlerce Mescid-i Aksa'nın güneyinde bulunan bir okula ses bombası ve göz yaşartıcı gazla saldırı düzenlendi.