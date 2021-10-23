Türkiye Gazetesi

Nijerya, mahkum kriziyle zor zamanlar yaşıyor. Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Oyo eyaletinde bulunan bir hapishaneye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda 837 mahkumun firar ettiği, firra eden mahkumlardan 262'sinin yakalandığı bildirildi.

262 MAHKUM YAKALANDI, 575'İ FİRAR

Nijerya Cezaevi Dairesi Oyo Eyaleti Sözcüsü Olanrewaju Anjorin, basına yaptığı açıklamada, henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerin dün gece Oyo'daki Abolongo bölgesindeki hapishaneye düzenlediği saldırıda 837 mahkumun firar ettiğini belirtti.

Saldırının ardından 262 mahkumun yakalandığını aktaran Anjorin, halen 575 mahkumun firarda olduğunu ve bu kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldığını kaydetti.

GEÇEN HAFTALARDA DA YAŞANAN SALDIRI SONRASI 240 MAHKUM FİRAR ETMİŞTİ

Anjorin saldırıda çok sayıda kişinin de yaralandığını ifade etti.

Nijerya'nın Kogi eyaletinde 13 Eylül'de silahlı kişilerin bir hapishaneye düzenlediği saldırıda 240 mahkum firar etmişti.

Nijerya’da cezaevine silahlı baskın! 240 mahkum firar etti Nijerya'da orta düzey güvenlikli cezaevine silahlı saldırı düzenledi. Cezaevinden 240 mahkum firar ederken, yetkililer halka 'istihbarat paylaşımı' çağrısı yaptı.