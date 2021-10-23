Türkiye Gazetesi

Almanya’da benzin ve motorin fiyatlarının 2012 yılının ağustos ayından en yüksek seviyeye ulaştı. Yüksek fiyat sonrası Alman sürücüler daha ucuza benzin alabilmek için Çek benzin istasyonlarına yönelirken, istasyonlarda özellikle hafta sonları metrelerce uzunlukta kuyruklar oluşuyor. Söz konusu istasyonlarda bir sürücünün yakıtını alıp kasada ödeme yapması ise toplam 40 dakika sürüyor.

SİGARA DA ALIYORLAR

Alman sürücüler depo başına ise 20 ila 30 euro (yaklaşık 224 ila 337 TL) arasında değişen oranda tasarruf ediyorlar. Almanlar sadece araç depolarını değil, yanlarında getirdikleri bidonları da dolduruyorlar. Sınır kasabalarında bulunan restoranlarda da yoğunluk yaşanırken, artışın yüzde 30’a yaklaştığı belirtiliyor. Çekya’daki marketlerden de alışveriş yapan Almanların özellikle sigara satın aldığı görülüyor.

ALMANYA'DA ENFLASYON SON 28 YILIN ZİRVESİNDE

Alman Federal İstatistik Ofisi'ne göre, tüketici fiyatları yükselmeye devam ederken, eylül ayı enflasyonu geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 4.1 arttı. Enflasyon oranı, Aralık 1993'ten bu yana ilk kez bu eylülde yüzde 4’ün üzerine çıktı. Uzmanlara göre, akaryakıt fiyatları yükselmeye devam ederse kasım ayında enflasyon oranı yüzde 5’i bulabilir.

Almanya'da iklim değişikliğine dikkat çekmek için gösteriler yapıldı Almanya'nın başkenti Berlin'de çevre aktivistleri hükümetlerin iklim politikalarını protesto etti.