Türkiye Gazetesi

Cezayir'in Relizane eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar sele neden oldu. Sel nedeniyle eyaletin cadde ve sokaklarını su bastı. Onlarca araç sel sularında sürüklenirken, bazı evler de sular altında kaldı.

3 EKİP GÖNDERİLDİ

Sivil Koruma Müdürlüğü, Relizane eyaletinde meydana gelen sel nedeniyle Mazouna, Sidi Amahmad Ben Ali ve Wadi Arheo bölgelerine 3 ekibinin gönderildiğini duyurdu.

Sel sularında mahsur kalanlar kurtarmak için çalışmalar devam ederken, herhangi bir can kaybı bildirilmedi.

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