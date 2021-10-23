Cezayir'in Relizane eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar sele neden oldu. Sel nedeniyle eyaletin cadde ve sokaklarını su bastı. Onlarca araç sel sularında sürüklenirken, bazı evler de sular altında kaldı.
3 EKİP GÖNDERİLDİ
Sivil Koruma Müdürlüğü, Relizane eyaletinde meydana gelen sel nedeniyle Mazouna, Sidi Amahmad Ben Ali ve Wadi Arheo bölgelerine 3 ekibinin gönderildiğini duyurdu.
Sel sularında mahsur kalanlar kurtarmak için çalışmalar devam ederken, herhangi bir can kaybı bildirilmedi.
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