Türkiye Gazetesi

Çekya'nın başkenti Prag'da bulunan bir hayvanat bahçesine kalan miras, duyanları şaşkına çevirdi. Mahkeme tarafından hayvanat bahçesine gönderilen mektup ile Bayan J.R. tarafından kendikerine 16 milyon 769 bin 398 çek kronu (yaklaşık 7.4 milyon TL) miras bırakıldığını öğrendiklerini belirten Hayvanat Bahçesi Müdürü Miroslav Bobek, "Bu bizim için çok büyük bir bağış. Söz konusu bağışı çok dikkatli harcamalıyız, bunun için şimdiden öneriler almaya başladık bile" dedi.

Mirası bırakan J.R.’nin yakın arkadaşları ise geçtiğimiz günlerde vefat eden kadının sağlık sorunları olduğunu ve bu sorunları unutmak için her gün hayvanat bahçesine giderek hayvanları izlediğini, onlarla dertleştiğini söyledi.

J.R.’nin arkadaşları, “Böyle bir miras bırakması bizi şaşırtmadı” diye konuştu.

Hayvanat Bahçesi Müdürü Miroslav Bobek'in sosyal medya paylaşımı

DÜNYANIN EN BÜYÜK 5'İNCİ HAYVANAT BAHÇESİ

İçinde 675 türden 7 bine yakın hayvanı barındıran Prag Hayvanat Bahçesi, dünyanın en iyi 5'inci hayvanat bahçesi konumunda. Yaklaşık 58 hektarlık bir alana yayılan hayvanat bahçesi, nesli tükenmekte olan 563 hayvan türüne de ev sahipliği yapıyor.

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