Türkiye Gazetesi

Kolombiya’nın kuzeybatısındaki Necocli kasabasında düzenlenen “Osiris” adlı operasyonda ele geçirilen Clan del Golfo örgütünün elebaşı Otoniel, askerler tarafından helikopterle götürüldü. Otoniel'in yakalanması hakkında konuşan Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, 2 Aralık 1993'te ölü ele geçirilen uyuşturucu baronu Pablo Escobar'dan bu yana örgüt elebaşlarına vurulmuş en büyük darbe olduğunu açıkladı.

“DÜNYANIN EN ÇOK KORKULAN UYUŞTURUCU KAÇAKÇISI”

Suç örgütü üyelerine seslenen Devlet Başkanı Duque, "Bu örgüte bağlı olanlara sesleniyorum. Aksi takdirde başınıza gelecek olan şey bellidir. Hemen adalete teslim olun, hukukun gücü her şeyin üstündedir " şeklinde konuştu. Otoniel’in dünyanın en çok korkulan uyuşturucu kaçakçısı olduğuna dikkat çeken Duque "Polislerin, askerlerin, sosyal liderlerin katili ve aynı zamanda genç yaştakilerin silahaltına alınmasının sorumlusu olan kişidir. Güvenlik güçlerinin titiz ve müşterek operasyonuyla yakalandı." dedi.

800 BİN DOLAR ÖDÜL KOYULMUŞTU

Otoniel'in onlarca cinayet, adam kaçırma, suç örgütü kurma, uyuşturucu kaçakçılığı dahil 120 suçtan yargılanacağı kaydedildi. Asker ve polis tarafından uzun süredir aranan Otoniel için 800 bin dolar ödül konulmuştu. ABD'nin, dünyanın en tehlikeli uyuşturucu kaçakçıları arasında gösterdiği Otoniel, bu ülkeye tonlarca kokain göndermekle de suçlanıyordu. Otoniel, 2012'de operasyonda güvenlik güçlerince öldürülen kardeşi Juan de Dios'un yerine suç örgütünün başına geçmişti.

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