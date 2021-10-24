Libya'da nakit para taşıyan bir helikopter, Terhune kentinde stadyuma yaptığı iniş sırasında düştü.
Yerel kaynaklar, 40 milyon dinar yüklü uçağın kötü hava koşulları nedeniyle düştüğünü doğruladı. Kazada iki mürettebatın hafif yaralandığı bildirildi.
Fransa'da helikopter düştü: 1 ölü Fransa’nın güneydoğusunda yer alan Isere kentinde helikopterin düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.
ABD donanmasına ait helikopter okyanusa düştü ABD donanmasına ait MH-60S tipi helikopterin Güney California açıklarında okyanusa düştüğü bildirildi.
ABD’nin korktuğu oldu! Taliban Black Hawk helikopterini ilk kez uçurdu Yaklaşık 20 yıl sonra Afganistan’da kontrolü tekrar ele alan Taliban, ABD’nin ağır silahlarını ele geçirdi. Taliban’ın ele geçirdiği malzemelerden biri de 6 milyon dolarlık ABD yapımı Black Hawk helikopteri. Ortaya çıkan yeni görüntülerde Taliban’ın valilik binası üzerinde uçuş yaptığı görüldü.