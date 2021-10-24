Türkiye Gazetesi

İsrail Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamadan İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın 4 günlük resmi ziyaret kapsamında açık açıklanmayan bir ülkeye gideceği belirtildi. Bakan Gantz’ın ismi açıklanmayan ülkeye ziyaretinde güvenlik meselesinin ele alınacağı belirtildi.

İSRAİL'E DÖNÜNCA KAMUOYUYLA PAYLAŞILACAK

Savunma Bakanı Gantz’ın hangi ülkeyi ziyaret ettiği ise İsrail’e geri döndükten sonra kamuoyuyla paylaşılacağı duyuruldu. İsrail Savunma Bakanlığı’nın ziyaret edeceği ülkenin ismini neden paylaşmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Türkiye'den İsrail'e çok sert Batı Şeria tepkisi Dışişleri Bakanlığı, İsrail Yüksek Planlama Konseyinin gelecek hafta Batı Şeria’daki çeşitli İsrail yerleşimlerinde 3 bin 100 yeni konutun inşasını onaylama planını kınadı.