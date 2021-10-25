Türkiye Gazetesi

Tüm dünyanın mücadele ettiği, global bir kriz haline gelen koronavirüsle ilgili bilgilerimiz henüz tamamlanmış değil. Virüsün varyantları, etkileri derken virüsle enfekte olmuş bir hastanın vücudunda 1 yıla yakın bir süre taşıdığı öğrenildi.





Hastanın daha önce kanser tedavisi görmesi nedeniyle virüsü uzun süre taşımış olabileceği düşünülüyor.



Science Magazine’de yer alan bilgiye göre 47 yaşında daha evvel kanser hastalığını yenmiş bir kadın virüsü 335 gün boyunca vücudunda taşıdı.



2020 bahar döneminde Maryland’deki Ulusal Sağlık Entitüleri’ne hastaneye kaldırılan kadının tedavisine evde de ek olarak oksijen desteği ile devam edildi.



335 GÜN BOYUNCA AYNI VİRÜSÜ TAŞIDI



Araştırmacılar hastanın tedavisinin ardından Mart 2021’de de virüs seviyesinin yeniden yükseldiğini farketti ve hastanın genomları karşılaştırıldığında yeniden hasta olmadığı virüsün aynı olduğu tespit edildi. Başka deyişle hasta virüsü 335 gün boyunca vücudunda taşıdı.



47 yaşındaki kadının daha önce lenfome kanseri tedavisi gördüğü bu nedenle bağışıklık sisteminin zayıflamış olabileceği nedeniyle virüsün bu kadar uzun süre kalmış olabileceği düşünülüyor.



ARAŞTIRMALARA KAPI ARALADI

Bu durum, bilim insanları tarafından virüsün daha yakından tanınması için çok önemli bir fırsat olarak görülüyor. Hastadan örneklenen koronavirüste, iki genetik genomun bazı parçalarını silen mutasyonlar saptandı.

Virüsün zayıflamış bir bağışıklık sistemine sahip bir vücutta gelişmesi için daha fazla zamana ve alana sahip olduğundan yeni varyantlara yol açabilir.



Batman’da korona virüs olan 20 aylık bebek hayatını kaybetti Batman’da annesiyle birlikte korona virüs olan 20 aylık Betül Ayla Acar bebek durumunun ağırlaşması nedeniyle 18 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybetti.

Van Gölü suyuyla hazırlanan spreyin korona virüsün yayılmasını engellediği tespit edildi Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü’nün suyuyla hazırlanan özel sprey, korona virüsün yayılımını engellediği araştırmalar sonucundan tespit edildi.



