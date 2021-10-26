Türkiye Gazetesi

Belçika ecza ve biyoteknoloji alanlarında dev bir adım atmak için altyapı çalışmalarına başladı. Belçika Başbakanı Alexander de Croo ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in yanı sıra sağlık, biyofarma ve akademi sektörlerinden önde gelen 100'den fazla kişinin katılımıyla başkent Brüksel'de "Belçika Biyofarma Stratejisi" adlı toplantının açılış töreni düzenlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizinde Belçikalı ecza ve biyoteknoloji sektörlerinin ön sıralarda yer aldığını belirten de Croo, yeni strateji ile Belçika'nın gelecek sağlık krizleriyle mücadelede lider rolü oynayan bir biyofarma merkezi olmasının hedeflendiğini söyledi.





De Croo, "Ülkemizi geleceğin 'sağlık ve biyoteknoloji vadisi' yapmak için Biyofarma Ar-Ge Platformu'nu başlatıyoruz." diye konuşarak kamu sektörü ve özel sektör arasında ortaklık kurma, yenilikleri hızlı yakalama, üretim kapasitesini artırma ve bu alandaki girişimleri destekleme gibi konulara ağırlık verileceğini anlattı.

Von der Leyen de Belçika'nın Kovid-19'a karşı aşı geliştirme sürecinde klinik deneylerde kilit rol oynadığını, AB'nin dünyanın geri kalanına aşı gönderebilmesinin büyük ölçüde Belçika sayesinde mümkün olduğunu kaydetti.

AB'de yetişkin nüfusun yüzde 75'inin 10 aylık kampanya içinde aşılandığını hatırlatan von der Leyen, AB'nin 150'den fazla ülkeye 1 milyardan fazla aşı ihraç ettiğini söyledi.



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