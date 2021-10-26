Türkiye Gazetesi

ABD ile Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) arasında 10 aydır yürütülen uluslararası "Deep Web" (İnternetin karanlık yüzü) uyuşturucu kaçakçılığı soruşturmasının detayları açıklandı. ABD'li yetkililer, internet üzerinden uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 150 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Yetkililer, 31,6 milyon dolar nakit ve sanal para ile 45 silaha el konulduğunu belirtti.

OPERASYON BULGARİSTAN'A KADAR UZANIYOR

Yakalanan kişilerin 65'inin ABD'de, 47'sinin Almanya'da, 24'ünün İngiltere'de, 4'ünün İtalya'da, 4'ünün Hollanda'da, 3'ünün Fransa'da, 2'sinin İsviçre'de, 1'inin ise Bulgaristan'da olduğu aktarıldı. Deep Web olarak da bilinen sanal ortamlar, internetin yalnızca belirli tarayıcılar ve özel ayarlar yapılarak erişilen bir bölümü olarak biliniyor.

Kolombiya'da ünlü uyuşturucu karteli lideri 'Otoniel' yakalandı Kolombiya'nın azılı suçlularından, uyuşturucu karteli lideri yakalandı Otoniel lakaplı Dairo Antonio Usuga, asker ve polisin ortak operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.

Meksikalı uyuşturucu kartelleri Avrupa'yı ele geçirdi Avrupa'da son yıllarda uyuşturucu kullanımı arttı. Bunun sebebi hızlı bağımlılık yapan metamfetamin. Bu zehrin üretimini ise Meksikalı uyuşturucu kartelleri yapıyor.