Türkiye Gazetesi

Sudan'da dün sabah asker darbe girişiminde bulundu. Darbeciler, geçik hümüketindeki Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçiyi gözaltına aldı. Hükümetin sivil kanadı ve çok sayıda siyasi parti, halka sokağa inme çağrısı yaptı. Ardından başkent Hartum'un farklı bölgelerinde bir araya gelen binlerce Sudanlı, askeri müdahaleye karşı gösteri düzenlemeye başladı. Sudan Ordusu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini, Sudan'daki bütün kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurdu.

"EŞİYLE EVİNDE"

Bugün ise yeni bir gelişme yaşandı. Askeri bir yetkili, Başbakan Hamduk ve eşinin Hartum’daki evlerine dönmesine izin verildiğini aktardı. Yetkili, Hamduk’un evinin sıkı güvenlik altında olduğunu ifade etti. Hamduk ve eşinin dış dünyayla iletişim kurması konusunda herhangi bir kısıtlma olup olmadığı konusunda ise bilgi paylaşmadı. Yetkili, Hamduk'un güvenliğini sağlamak amacıyla beraberinde askerlerin de olduğunu kaydetti.

BAŞBAKAN HAMDUK: ORDU, TEHLİKELERİ BERTARAF ETMEK İÇİN BU KARARI ALDI

Orgeneral el-Burhan, bugün yaptığı açıklamada, Başbakan Hamduk'un, güvenliği için kendisiyle beraber olduğunu ve yakında evine döneceğini duyurmuştu. Hamduk, ülkedeki sivil kanadın tasfiyesini "Sudan ordusu, geçiş sürecinin kurucusu sıfatıyla ve ulusal sorumluluğun gereği olarak devrimin gidişatının düzeltilmesi, ülkedeki kaos ve kriz ortamının yol açtığı tehlikelerin bertaraf edilmesi için Anayasal Bildiri Anlaşması ve Silahlı Kuvvetler Yasası gereğince bu kararları aldı" sözleriyle açıklamıştı.

ABD, 700 MİLYON DOLARLIK YARDIMI İPTAL ETTİ

Öte yandan, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, bu gelişme sonrası Sudan'a 700 milyon dolarlık yardımı askıya aldığını duyurdu. Sudan Sivil Havacılık Otoritesi de Hartum Uluslararası Havalimanı'na yapılacak olan bütün uçuşların 30 Ekim'e kadar durdurulduğunu açıkladı.

"AMERİKAN VATANDAŞLARI HAVAALANINA GİTMESİN"

ABD'nin Hartum Büyükelçiliği ise sosyal medya hesabı üzerinden "Büyükelçilik, 25 Ekim'de ticari uçuşların toplu olarak iptal edilmesinin ardından Hartum Uluslararası Havalimanı'ndan iki charter uçuşun ayrıldığını öğrendi. Bu duyuru itibariyle, dünkü olayların başlangıcından bu yana hiçbir ticari uçuş kalkmadı. Çoğu ticari taşıyıcı, hizmetlerinin bir sonraki duyuruya kadar iptal edildiğini duyurdu. Amerikan vatandaşlarının havaalanına gitmemeleri tavsiye ediliyor. Ticari uçuşların kalkacağı teyit edildiğinde, bir uyarı yayınlanacak” paylaşımında bulundu.

Orgeneral Abdulfettah el-Burhan

SUDAN'DA NELER OLDU?

Ülkede derinleşen ekonomik kriz ve düşen hayat standartları, Aralık 2018'de kitlesel halk protestolarının başlamasına yol açtı. Bunun üzerine 11 Nisan 2019'da ordu yönetime el koydu. Dönemin Devlet Başkanı Ömer El Beşir'in devrilmesinden sonra Ağustos 2019'un sonunda Askeri Geçiş Konseyi kuruldu. Devlet Başkanı ve Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Başbakan ise Abdullah Hamduk oldu. Ülkedeki askeri ve sivil yetkililer, geniş çaplı siyasi ve ekonomik reformlar için geçiş dönemi üzerinde anlaşmaya vardı. Geçtiğimiz eylül ayındaki başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişimi ülkede yeniden istikrarsızlığa yol açtı. Bugün yaşanan askeri hareketlilik, sivil ve askeri liderler arasında haftalardır artan gerilimin ardından geldi. İki gündür devam eden protestolarda ise 7 sivil öldü, 150'den fazla kişi yaralandı.

AB'den Sudan açıklaması: Durumun derhal düzelmemesinin ciddi sonuçları olur Avrupa Birliği (AB), Sudan'daki durum derhal tersine çevrilmezse, bunun ülkeye sağlanan finansal destek konusu da dahil olmak üzere "ciddi sonuçlar" doğuracağını bildirdi.

Türk Hava Yolları, Sudan'a uçuşları 2 günlüğüne durdurdu Türk Hava Yolları (THY), Sudan'ın başkenti Hartum'a yarın ve sonraki gün düzenleyeceği seferleri, ülkedeki olaylar nedeniyle iptal etti.

Sudan'da olağanüstü hal ilan edildi! Son dakika haberine göre; Sudan'da bir grup askerin sabah saatlerinde Başbakan Abdullah Hamduk ile ülkeyi yöneten koalisyon hükümeti ortağı partilerin liderlerini gözaltına aldığı bildirildi.